Tirer parti de la lenteur

Comme bien des Québécois, avec l’arrivée de la pandémie, Benoit Pinette, alias Tire le coyote, a senti l’appel de la région. Après avoir décidé de s’installer à Saint-Élie-de-Caxton, l’auteur-compositeur s’est rapidement mis à collaborer avec le compositeur Jeannot Bournival. Après un premier mini-album conjoint, le voilà qui arrive avec un nouvel album solo, Au premier tour de l’évidence. Le Journal s’est entretenu sur Zoom avec lui.

Tu as déménagé à Saint-Élie-de-Caxton durant la pandémie. Jusqu’à quel point ce nouvel endroit a-t-il influencé la création de l’album ?

« C’est là que j’ai rencontré Jeannot [Bournival, le coréalisateur de l’album]. On est en pandémie et dès que j’arrivais ici, ça me permettait de me déposer. Il y a quelque chose de plus anxiogène en ville durant la pandémie. Ici, on ne le sentait pas. J’ai un peu perdu ce sentiment d’urgence à constamment devoir produire, “performer”. Cet album-là n’avait pas d’échéancier. Il allait sortir quand il serait prêt. »

« À la fin de la tournée Désherbage, j’étais à bout, j’étais fatigué. Il y avait beaucoup de changements dans ma vie et je n’avais plus envie d’entendre parler de chansons ni de musique. Je savais que j’avais besoin d’un break. J’avais envie de m’éloigner de tout ça. Ici, quand ça ne sort pas pendant une journée, ce n’est pas grave. Je vais me promener en forêt et je recommence le lendemain. Il y a une espèce de lenteur liée à mon quotidien qui a certainement influencé la création de cet album-là. »

À quoi fait référence le titre Au premier tour de l’évidence ?

« C’est la première chanson qui a été composée pour l’album. Pour moi, ça fait référence à bien des affaires, comme d’essayer de s’écouter davantage soi-même, de ne pas être constamment dans l’action, de s’arrêter à un moment donné et se demander ce dont j’ai réellement envie. C’est peut-être l’âge qui fait ça, mais pour moi, ça fait référence à toutes ces évidences qui sont là devant nous, mais qu’on ne voit jamais. »

L’album commence avec un texte récité par Joséphine Bacon. Pourquoi avoir fait appel à elle ?

« Je trouvais ça parfait de commencer avec une autre voix que la mienne, même si Jeannot n’était pas certain de l’idée au départ ! Joséphine, je l’ai rencontrée dans différents contextes. Elle a quand même un pouvoir d’évocation avec sa voix un peu fragile et son accent. J’ai écrit ce texte-là en ne sachant pas que ce serait elle qui le lirait. Je lui ai envoyé en lui disant que je mettrais de la musique derrière ça. Elle a tout de suite dit oui. [...] Je trouvais que c’était un statement de commencer l’album avec quelqu’un d’autre que moi. C’était ancré dans la poésie, ça faisait un pont avec ce qui était sorti avant. »

La chanson Nous brûlons jusqu’aux os est coécrite avec l’auteur Robert Lalonde. De quelle façon cette collaboration est-elle arrivée ?

« Sans même le savoir, c’est probablement lui qui a le plus influencé les nouvelles chansons dans mon écriture. Parce que j’ai lu 12 ou 13 livres de lui pendant l’écriture. J’ai plongé dans son œuvre comme jamais. [...] J’ai vraiment aimé sa manière d’écrire. C’est hyper poétique, mais c’est aussi très ancré et profond comme écriture. »

« J’ai voulu lui écrire pour lui dire que son œuvre m’avait marqué. De fil en aiguille, on s’est relancé et ç’a culminé vers une offre de coécriture de chanson. Ça s’est vraiment fait comme un “cadavre exquis”. J’écrivais deux ou trois phrases et je les lui envoyais. Lui m’en renvoyait d’autres. Je suis super content de cette collaboration-là. »

Katie Moore prête sa voix à cette chanson. Comment est-elle arrivée dans le projet ?

« Je suis fan d’elle depuis ses débuts, depuis son premier album solo. Elle a chanté avec Patrick Watson, Plants and Animals, Socalled. Elle a une voix exceptionnelle. J’ai pris une chance en la contactant, car je ne savais pas si elle me connaissait. Elle a aussi dit oui tout de suite. Elle a même fait le voyage jusqu’à Saint-Élie pour venir enregistrer. Ç’a été super naturel comme enregistrement. »

Sur le disque, on peut entendre la très belle pièce instrumentale À fleur d’eau. Aimerais-tu un jour faire un album entièrement instrumental ?

« Oui, j’ai adoré ça ! Il y a de bonnes chances que je me lance là-dedans un jour. Avec Jeannot, les journées qu’on se donnait pour faire des essais-erreurs avec les synthétiseurs, je pense que c’étaient mes plus belles journées de studio. C’est vraiment un travail plus geek, mais c’est super intéressant quand tu as le temps de le faire. »

Au premier tour de l’évidence est sur le marché. La tournée commencera début mars avec des spectacles au Théâtre Maisonneuve de Montréal (21 avril) et au Grand Théâtre de Québec (23 avril). Pour toutes les dates : tirelecoyote.com.