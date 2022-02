Trudeau, un premier ministre tristement paralysé

On a reproché à Justin Trudeau d’être invisible durant la crise des camionneurs. Or son absence et aussi son absence de leadership ont fait qu’à ce point-ci, il apparaît tristement paralysé. C’est finalement l’intervention des Américains qui semble secouer son gouvernement pris de torpeur et l’inciter à reprendre le contrôle.

Les ministres font presque pitié. Le ministre des Transports constatait plus tôt dans la semaine, à haute voix, la gravité du blocage du pont Ambassador. Il a eu des mots sans équivoque : « Un blocus illégal » de manifestants qui « font mal à l’économie du Canada et enfreignent la loi ».

OK, et une fois qu’on a dénoncé aussi clairement, on fait quoi ? Rien. À l’image de son gouvernent et de son chef, il expose au grand jour son impuissance.

Choix impossibles

Plus les jours passent, plus Justin Trudeau est mal pris. Devant une agitation publique qui trouble l’ordre, comme c’est le cas à Ottawa ou au pont Ambassador, deux attitudes sont possibles. Soit le gouvernement pose des gestes politiques qui vont dans le sens des demandes des manifestants. De cette façon, il peut apaiser la tension.

Soit le gouvernement prend les moyens pour discipliner les manifestations et éviter que les agitateurs se conduisent en maîtres des lieux. Cela ne veut pas dire empêcher le droit démocratique de manifester, mais certainement ne pas tolérer que des camions prennent le centre d’une ville en otage.

Quel leadership ?

Justin Trudeau dirige l’un des rares gouvernements qui n’aient pas de plan de retrait des mesures sanitaires. Le Québec avait un plan en marche, dont les dernières étapes ont été dévoilées mardi. Les autres provinces ont fait des annonces dans le même sens, comme plusieurs pays d’Europe.

Le premier ministre canadien se retrouve maintenant dans la position délicate où, s’il annonce un plan d’assouplissements, il aura l’air de céder à la pression. Céder aux députés mécontents qui ont défié son autorité par des sorties publiques et céder aux pressions de la rue.

Cela ne donne pas une très forte image de leadership. Les chefs aiment rarement se retrouver dans le rôle d’un « suiveux » qui se fait forcer la main par les gens et les événements. C’est mauvais pour l’image et c’est surtout un signe de faiblesse qui donne le goût à d’autres de te mettre de la pression pour obtenir ce qu’ils veulent.

Justin Trudeau ne veut pas non plus intervenir par la méthode forte. Il aurait fallu aborder la chose différemment dès le début. Travailler en amont avec la police d’Ottawa et le gouvernement Ford en Ontario. Une fois les manifestants installés dans des campements permanents, ils deviennent plus difficiles à tasser.

La crise canadienne est vue à travers le monde. Elle affecte l’image internationale du Canada, nos échanges commerciaux et elle menace la paix sociale.

L’image d’un premier ministre paralysé, donnant l’impression qu’il préférerait être ailleurs, n’a rien de rassurant dans cette période tumultueuse.