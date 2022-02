Un distributeur de vaccins d’ici vendu à une firme ontarienne

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Andlauer verse 30 M$ pour LSU

Unité de support logistique (LSU), une entreprise de Boucherville qui détient le contrat de distribution des vaccins pour le gouvernement du Québec, sera avalée par le groupe ontarien Andlauer pour 30 millions $. La fondatrice de LSU, Johanne Bissonnette, a indiqué au Journal avoir reçu plusieurs offres d’achat. Elle a assuré que la vente n’allait entraîner « aucun changement » dans le fonctionnement de l’entreprise. LSU touche plus de 1 million $ par année pour son contrat de longue date avec Québec, ce à quoi s’est ajoutée une somme de 6,5 millions $ l’an dernier pour les vaccins contre la COVID-19.

Elle amasse 64 M$ pour sa jeune entreprise

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La Montréalaise Clarissa Desjardins, qui avait touché le gros lot en vendant Clementia Pharmaceuticals à la française Ipsen pour 1,7 milliard $ en 2019, vient de récolter près de 64 millions $ pour sa nouvelle entreprise, Congruence Thérapeutique. La firme canadienne Amplitude Capital, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et Lumira Ventures, entre autres, ont participé au financement.

Ils vendent du CGI

Photo tirée de cgi.com

Le chef de « l’ingénierie d’affaires » de CGI, Mark Boyajian, a vendu pour près de 540 000 $ d’actions du géant québécois de l’informatique, cette semaine. De son côté, le président des solutions mondiales de propriété intellectuelle, Dave Henderson, a empoché plus de 830 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise. Tim Hurlebaus, le grand responsable du secteur privé et des gouvernements locaux aux États-Unis, a touché plus de 665 000 $ de cette façon.

Ventus Thérapeutique récolte 140 M$ US

Établie à Boston et à Montréal, Ventus Thérapeutique vient d’amasser 140 millions $ US par le biais d’un financement mené par le holding japonais SoftBank et la firme américaine RA Capital. Le Fonds FTQ, la Qatar Investment Authority et GV (Google Ventures) ont également participé à ce tour de table. L’an dernier, Ventus avait recueilli 100 millions $ US. La jeune entreprise fondée en 2019 fait appel à la « biologie structurale » et à des outils informatiques pour mettre au point des médicaments à petites molécules.

Près de 4,3 millions $ pour Harfang

La montréalaise Harfang Exploration vient de récolter 4,25 millions $ dans le cadre d’une émission d’actions. La Caisse de dépôt a participé au financement à hauteur de 1 million $, tandis que la minière québécoise Monarch a investi 1,6 million $. Harfang, qui cherche de nouveaux gisements d’or au Québec, est sur le point de mettre la main sur LaSalle Exploration, une firme de Vancouver active en Abitibi et dans le nord-est de l’Ontario.