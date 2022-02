Une deuxième période fatale au Drakkar de Baie-Comeau

Une explosion de quatre buts sans riposte en deuxième période a permis aux Tigres de Victoriaville de filer vers une victoire de 5-2 sur le Drakkar de Baie-Comeau, samedi après-midi, sur la glace du Colisée Desjardins.

Après une première période sans but, les Félins ont sorti les griffes avec une charge offensive de quatre filets consécutifs inscrits dans les dix premières minutes du second engagement.

Malgré le recul, les visiteurs ont tout de même tenté la remontée, mais ont affronté un homme masqué (Nathan Darveau) en grande forme qui a réalisé les gros arrêts aux bons moments.

Les membres de l’équipage, qui ont dominé 27-13 dans les tirs au but au cours des 40 dernières minutes de jeu, ont amorcé le troisième tiers avec le filet de Xavier Fortin marqué à la 59e seconde.

Le Drakkar a profité d’un jeu de puissance pour réduire l’écart à deux buts, mais ce ne fut pas suffisant. Avec une marque de 4-2, le gardien Darveau y est ensuite allé d’un plongeon spectaculaire pour frustrer Andrew Belchamber et ainsi stopper la menace.

«Oui, le début de deuxième période a fait mal, mais je crois qu’on s’est mis dans le trouble avant cela. Nous avons été hésitants en partant la rencontre. On espérait profiter de ce match pour se rapprocher, mais l’approche n’a pas été la bonne», a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Même s’il a reconnu que ses hommes n’ont pas abandonné, l’entraîneur-chef s’attendait à plus. «À ce stade-ci de la saison, ce n’est pas assez de tenter la remontée. Il faut réagir avant cela et jouer notre style de jeu et cela se passe aussitôt que la rondelle tombe sur la patinoire.»

Le capitaine des Tigres Maxime Pellerin a donné le ton à l’offensive des vainqueurs avec un tour du chapeau. Justin Gendron et Joey Vetrano ont aussi trompé la vigilance du gardien de but Olivier Adam.

En bref

Vincent Collard a réussi l’autre but du Drakkar face à Nathan Darveau, auteur de 30 arrêts...Les Vikings du navire doivent vite tourner la page et compléteront leur long voyage, dimanche après-midi, quand ils rendront visite aux Cataractes de Shawinigan.

