Une première femme

Photo courtoisie

Après plus de 45 ans à la barre du Groupe Cogirès, Alain Girard cède sa place à sa fille Aude Lafrance-Girard qui reprend les rênes à titre de présidente de l’entreprise familiale. Nommée officiellement le 1er janvier dernier, Aude Lafrance-Girard est la première femme à assurer la présidence de ce fleuron québécois fondé par son grand-père, Robert Girard, en 1975. La nouvelle présidente sera secondée par la nouvelle directrice générale, Marie-Pierre Lebel, et appuyée au sein de l’appareil administratif par sa sœur, Corinne Lafrance-Girard, qui agira à titre de responsable du patrimoine et de la culture. Le Groupe Cogirès regroupe l’Hôtel Château Laurier Québec et son service de banquets et traiteur George V (qui assure également la gestion du Manège militaire Voltigeurs de Québec), l’Hôtel Château Bellevue et la Boulangerie Pâtisserie Le Croquembouche. Sur la photo, Alain Girard et sa fille Aude Lafrance-Girard.

Cinq générations

Photo courtoisie

La grande famille Noël, établie un peu partout au Québec, de Charlevoix à l’Abitibi-Témiscamingue, compte maintenant cinq générations avec la naissance, en janvier 2021, d’Édouard Noël, fils de Marc-Antoine Noël et de Virginie Ouellet. Sur la photo, on retrouve à l’avant-plan Augustin Noël, de Saint-Malachie et autrefois de Saint-Léon-de-Standon, malheureusement décédé le 8 janvier 2022, à l’âge de 103 ans ; le petit Édouard Noël, arrière-arrière-petit-fils, né à Macamic (Abitibi-Ouest), dans les bras d’Antoine Noël, de Baie-Saint-Paul ; Patrice Noël, également de Baie-St-Paul, et à l’arrière, Marc-Antoine Noël, aussi de Macamic, le père d’Édouard. Bravo à toute la famille et mes condoléances pour le décès d’Augustin.

Nomination

Photo courtoisie

Martin Laverdière, président et propriétaire de Delisle Monuments inc., de la rue du Marais à Québec, m’annonce l’arrivée de Joëlle Gobeil à titre d’assistante administrative et de représentante aux ventes. La jeune maman de deux enfants (photo) saura répondre à toutes vos questions en ce qui a trait aux demandes de lettrage sur monument ainsi que pour la restauration ou l’achat d’un monument funéraire. Delisle Monuments Inc. compte, depuis plus de 100 ans, sur trois générations de tailleurs et sculpteurs ayant développé au fil des décennies une technique de pointe alliant technologie et travail d’artiste pour tous ses monuments funéraires au Québec.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 12 février 1987. À Rome, les soeurs Micheline et Laurence Lévesque (photo), accusées du trafic de 6,5 kilos d'héroïne, sont acquittées. Après un procès hautement médiatisé, la justice italienne conclut qu'il manque des preuves pour condamner les deux femmes. Micheline et Laurence Lévesque échappent finalement à la prison et sont libérées.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Bernatchez (photo), professionnel de golf et directeur général au club de golf de l'Auberiviere...Guylaine Gagné, travailleuse à son compte...Kevin Fortin Simard, golfeur natif de Roberval, 36 ans...Alex Galchenyuk, attaquant du Coyotes de l’Arizona (LNH), 28 ans...Owen Nolan, ex-joueur de la LNH avec les Nordiques de 1990 à 1995, 50 ans...Dean Bergeron, ex-athlète paralympique québécois, 53 ans...Grégory Charles, homme-orchestre québécois, 54 ans...Michel Petit, ex-défenseur avec les Nordiques de 1989 à 1991, 58 ans...Deano Clavet, ex-boxeur professionnel, comédien et acteur, 61 ans...Pierre-Hugues Boisvenu, président-fondateur de l’Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 février 2020 : Christie Blatchford (photo), 68 ans, chroniqueuse de journaux , journaliste, animatrice canadienne et première femme chroniqueuse sportive du Canada entre 1975 et 1977... 2018 : Louise Latham, 95 ans, actrice américaine (Bernice Edgar dans le film de 1964 d' Alfred Hitchcock, Marnie)... 2017 : Al Jarreau, 77 ans, légendaire chanteur américain de jazz récompensé sept fois par les Grammys... 2016 : Kenny Easterday, 42 ans, l’homme tronc rendu célèbre par le film de Claude Gagnon... 2015 : Raymond Parrot, 75 ans, ex- directeur général de Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC de Lévis... 2014 : Sid Caesar, 91 ans, acteur, scénariste et compositeur américain... 2012 : David Kelly, 82 ans, acteur irlandais... 2000 : Tom Landry, 75 ans, entraîneur de la NFL, a dirigé les Cowboys de Dallas pendant trois décennies... 2000 : Charles Schulz, 77 ans, bédéiste, créateur de Peanuts... 1979 : Jean Renoir, 85 ans, réalisateur, scénariste et producteur français... 1920 : Aurore Gagnon, 10 ans, Aurore l’enfant martyre, victime de maltraitance de la part de sa belle-mère et de son père.