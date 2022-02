Vers une guerre imminente en Ukraine?

Selon Jake Sullivan, conseiller en sécurité à la Maison-Blanche, le risque d’une invasion russe de l’Ukraine est devenu élevé et immédiat. Il demande à tous les Américains qui le peuvent de quitter immédiatement le territoire ukrainien.

À travers lui, la Maison-Blanche ose même avancer un scénario d’invasion. La Russie commencerait par des bombardements aériens et des attaques de missiles contre des cibles civiles, puis les troupes russes envahiraient massivement le sol ukrainien. Les diplomates européens ont aussi commencé à quitter le territoire ukrainien. Sullivan prend soin de dire qu’il ne peut pas prévoir l’avenir et que l’attaque n’est pas inéluctable. Mais il estime que la progression de la menace justifie sa sortie médiatique et son avertissement.

Quels avantages la Russie peut-elle espérer d’une attaque contre l’Ukraine ?

Il est très improbable que la Russie retire des avantages à long terme d’une invasion de l’Ukraine. Cette guerre lui coûtera cher et ses ressources économiques sont limitées. Surtout, personne ne voit très bien comment les troupes russes pourront demeurer très longtemps en Ukraine. Vladimir Poutine, qui a 69 ans, se maintient au pouvoir de moins en moins facilement. Qui assurera la cohésion de la Russie, une fois qu’il sera parti ? À court terme, le retour de l’Ukraine pourrait renforcer son leadership en Russie.

Quels sont les risques économiques pour la Russie ?

La Russie a tellement à perdre d’une telle invasion qu’on se demande bien sur quelle base raisonne Poutine. Une attaque de l’Ukraine risque de provoquer la rupture des contrats d’approvisionnement en gaz et en pétrole entre la Russie et l’Europe. Certes, la Russie pourrait se tourner vers la Chine pour compenser en partie la perte du marché européen. Mais une telle manœuvre commerciale rendrait la Russie encore plus dépendante de la Chine. Et il n’est pas dit que la Chine achèterait le surplus de gaz et de pétrole russe au même prix que les Européens.

Quels sont les risques stratégiques pour la Russie ?

Les menaces militaires que la Russie fait peser contre l’Ukraine se révéleraient contre-productives. En effet, masser des troupes russes à la frontière ukrainienne peut être compris comme une manière efficace de forcer des négociations entre la Russie et l’OTAN. Cette façon de négocier est payante tant que la menace n’est pas réellement mise à exécution. Si Poutine attaque l’Ukraine, alors l’OTAN renforcera davantage ses alliances et ses systèmes de défense en Europe. Poutine, qui croyait peut-être négocier la diminution réciproque de certains types d’armements, comme les missiles à moyenne portée, se retrouvera sans aucun accord.

Poutine oserait-il rompre la trêve olympique ?

Poutine perdra un certain capital de sympathie à l’échelle mondiale s’il attaque l’Ukraine pendant la trêve olympique. Il faudra alors conclure que la nouvelle alliance entre la Chine et la Russie n’est peut-être pas aussi forte qu’annoncée. En revanche, une attaque de l’Ukraine ouvrirait possiblement la voie à d’autres guerres. L’Iran pourrait en profiter pour attaquer des pays voisins, et la Chine, pour lancer une offensive contre Taïwan.

Que révélerait une telle attaque ?

Somme toute, l’impossibilité de résoudre la crise ukrainienne et la guerre qui s’ensuivrait confirmeraient que le monde a basculé dans une nouvelle logique qui oppose des dictatures, menées par la Chine et la Russie, aux États-Unis et à leurs alliés. Pour notre plus grand malheur, les États-Unis et leurs alliés sont rongés par un populisme qui risque d’abattre plusieurs démocraties. Charmantes perspectives.