Victime d’une invasion de domicile, une Ontarienne est sauvée par des policiers britanniques

Une résidente de Durham, en Ontario, a pu compter sur l’aide de policiers situés à plus de 5000 kilomètres après avoir confondu le service de police de sa municipalité avec celui de Durham, au Royaume-Uni.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: des manifestants délogés

L’équipe de police britannique avait été contactée sur une messagerie en ligne par une femme qui voulait signaler la présence d’un intrus dans son domicile au Canada, a rapporté la BBC vendredi.

«J’ai besoin d’aide, il est dans la maison», avait alors écrit la victime, avant de rester silencieuse.

Réalisant l’erreur, les policiers du Royaume-Uni ont contacté leurs homologues ontariens, ce qui a permis l’arrestation d’un homme de 35 ans près de 30 minutes plus tard.

«Il s’agissait d’un incident inhabituel et d’une situation très pénible pour la victime, mais l’équipe est restée calme et a réussi à aider nos collègues canadiens à résoudre la situation rapidement et de manière professionnelle», a indiqué à la BBC l’inspectrice Andrea Arthur, responsable de la salle de contrôle de la police de Durham au Royaume-Uni.

«Si nous pouvons aider à secourir une victime vulnérable en danger immédiat, quel que soit son lieu de résidence, nous ferons tout notre possible pour l’aider», a-t-elle ajouté.

Le suspect a été accusé d’infraction, d’agression et de séquestration.

À VOIR AUSSI