[VIDÉO] Un spectacle de la mi-temps qui ravit les fans de rap et de hip-hop

Les fans de musique rap et hip-hop ont été servis lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI.

Dr Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Snoop Dogg et Eminem étaient les têtes d’affiche de ce légendaire spectacle, qui met habituellement en vedette des rythmes pop et rock.

Le spectacle s’est amorcé avec Snoop Dogg et Dre qui ont interprété les classiques «The Next Episode» et «California Love».

C’est le rappeur 50 cents qui a ensuite pris la relève, lui qui se trouvait la tête en bas pour le début de «In Da Club».

Mary J. Blige, toute de brillants vêtue, accompagnée de danseurs tout aussi flamboyants, s’est ensuite emparée de la scène pour «Family Affair» et «No More Drama».

Ce fut ensuite au tour de Kendrick Lamar d’enflammer la foule avec ses succès «m.A.A.d. City» et «Alright».

Le seul est l’unique Eminem est venu clore le tout avec une version explosive de son classique «Lose Yourself», avant de poser le genou par terre, en référence à Colin Kaepernick qui avait posé le même geste pour lutter contre les inégalités raciales.

Le spectacle de la mi-temps a reçu d’excellentes critiques de la part de fans, certains affirmant même qu’il s’agissait du meilleur spectacle de la mi-temps.

Des célébrités comme LeBron James, Kerry Washington et John Legend ont affirmé avoir adoré le spectacle.