Au diapason avec les jeunes

Des histoires, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau a toujours voulu en raconter. Son amour des mots et son intérêt pour les valeurs familiales l’ont menée à créer Conseils de famille, puis Clovis. Avec Le pacte, elle plonge dans une histoire d’amitié et de solidarité. Une série au diapason avec le quotidien des jeunes d’aujourd’hui souvent influencés par les réseaux sociaux et le regard des autres.

En voyant les premières images du Pacte on voit que la série s’annonce très réaliste, pas trop lisse, près du quotidien des jeunes. Est-ce un choix audacieux ?

Avec Télé-Québec, il y avait un désir d’outiller les jeunes face à différents enjeux sans être moralisateurs ni académiques. Le pacte est une série de proximité. Pour être plus proche de la réalité des jeunes, on a créé trois familles issues de milieux différents pour que tous les jeunes puissent s’y reconnaître. Au début, c’est une amitié d’intérêt, mais ils vont se rendre compte qu’ils vont devenir les meilleures versions d’eux-mêmes au contact des autres. C’est leur espace pour être authentique.

Quels étaient les thèmes que tu avais envie d’aborder avec Le pacte ?

La vérité, pour tous les personnages. Le rapport à l’image. On est tous beaucoup plus que ce que l’on projette, que l’étiquette que d’autres nous accolent. C’est aussi une histoire de solidarité et d’entraide. J’ai eu l’idée alors qu’on était au début de la pandémie, et un peu comme nous avons dû le faire ces jeunes n’ont pas le choix de s’unir pour quelque chose de plus grand qu’eux. De se faire confiance. De développer leur esprit critique, de découvrir le vrai du faux, et que les secrets en cachent d’autres. On aborde aussi l’anxiété, l’intimidation. La sœur d’Aïna a le diabète. Elle va vouloir vivre sa jeunesse comme les autres.

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

Le pacte s’adresse aux 9-12 ans, un public pour lequel tu écris depuis déjà plusieurs années. As-tu l’impression que les jeunes ont changé, que leurs préoccupations ont évolué ?

La pression s’est accentuée. L’anxiété est plus grande. L’intimidation est exacerbée par les réseaux sociaux. Pour créer Conseils de famille, j’avais rencontré une centaine de jeunes. En les questionnant sur leurs rêves, je m’attendais à me faire dire : être riche, devenir un influenceur ou avoir un poney. Mais non. La plupart répondaient : passer plus de temps avec la famille. C’est important pour moi d’offrir des modèles de familles qui sont présents, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont aimants. Les parents ont tous leur courbe, leurs enjeux. Les intentions des parents d’Arnaud--- sont bonnes pour le protéger, mais ça renforce son anxiété. Le père d’Aïna est veuf et s’est longtemps oublié. La mère de Théo fait tout pour améliorer leur situation financière.

D’ailleurs, il est question de classes sociales. On ne voit pas souvent des personnages issus d’un milieu plus précaire dans des séries jeunesse. Comment aborder la pauvreté avec bienveillance sans tomber dans les clichés ?

J’ai parlé à des jeunes qui ont vécu une situation similaire à celle de Théo. Je me souviens avoir vécu un épisode semblable quand mes parents se sont séparés et que ma mère est retournée à l’université. Les jeunes passaient devant mon bloc et je continuais mon chemin pour ne pas laisser croire que j’habitais là. Théo n’a pas toujours été dans cette situation. La relation mère-fils est solide. Marianne est forte. Elle accepte l’aide de son fils, mais elle sait rester la mère. Elle est capable de soulever des injustices auprès de la directrice qui s’acharne sur son fils comme elle est sans filtre quand elle est devant une jeune fille qui ferait une belle blonde pour Théo.

Écrire pour les jeunes, c’est une responsabilité. C’est de développer un public qui va devenir adulte et avoir envie de regarder des productions québécoises.

C’est tellement important. Dans Le pacte il est question d’entraide et de solidarité. C’est la même chose sur le plan de la création. Je travaille avec une chambre d’auteurs. C’est ce que j’ai fait sur Conseils de famille, ma première fiction. J’ai écrit les premiers épisodes pour bien installer le ton et la psychologie des personnages, mais chaque épisode est écrit par un auteur d’expérience et un nouvel auteur qui a beaucoup à apporter. Ça a été l’occasion pour Anderson Jean d’écrire pour son frère (Fayolle Jean Jr qui joue le père d’Aïna). Écrire est un métier solitaire, mais comme ça, on enrichit l’histoire en ayant accès à une foule d’expériences et d’aventures humaines pour rejoindre les jeunes.

Du lundi au jeudi 18 h 30 à Télé-Québec.