«Convoi de la liberté» : une 17e journée de manifestations à travers le pays

Des manifestants sillonnent toujours les grandes villes du pays, 17 jours après le début de l’occupation de la ville d’Ottawa.

Alors que les gouvernements de l’Ontario et du Canada continuent de se lancer la balle, le maire d’Ottawa, Jim Watson, les accuse de ne pas fournir suffisamment de ressources supplémentaires pour mettre fin aux manifestations dans la capitale fédérale.



Ayant demandé 1800 officiers supplémentaires au provincial et au fédéral, le maire Watson est confiant que du renfort devrait arriver d’ici 24 à 48 heures pour aider le Service de police d’Ottawa à mettre fin à cette occupation du centre-ville. «Toute la fin de semaine, j’ai travaillé avec nos partenaires provinciaux et fédéraux afin de leur souligner l’urgence [de la situation]», a mentionné M. Watson en entrevue à CTV News.



Dimanche, en plus de devoir contrôler près de 4000 manifestants et les quelque 300 véhicules en ville, les policiers doivent gérer un convoi de voitures en provenance du Québec qui s’étend sur 20 km de long.



Après une semaine de blocus, les manifestants ont finalement été délogés du pont Ambassador, qui relie Windsor à Détroit, au Michigan. Rappelons qu’une injonction avait été accordée vendredi afin de libérer le pont qui relit le Canada aux États-Unis.



Cependant, d’autres blocus sont à prévoir ailleurs au pays, alors que des mouvements se préparent sur les réseaux sociaux.



Ottawa se réveille



Après près de deux semaines de mutisme, Justin Trudeau a finalement réuni, samedi, le Groupe d’intervention en cas d’incident afin de discuter des occupations et des barrages illégaux qui persistent aux pays. Le groupe devrait se réunir à nouveau dimanche.



De son côté, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, n’exclut la possibilité de devoir invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à ces convois qui envahissent le pays. «Ce n’est plus à propos des vaccins. C’est autre chose et c’est profondément inquiétant», a-t-il déclaré en entrevue avec Mercedes Stephenson sur les ondes de Global, dimanche.