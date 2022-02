De leader étudiant à aspirant PM

Il y a dix ans, quelques groupes étudiants ont lancé le bal d’une grève qui a fait boule de neige au point de s’étendre sur tout un printemps et de faire tomber un gouvernement. Le Journal a recueilli le témoignage de plusieurs figures marquantes de ce mouvement historique, dont les effets se font encore sentir. Aujourd’hui, d’ex-leaders étudiants racontent comment cette période d’effervescence les a transformés.

Visage polarisant du printemps érable, Gabriel Nadeau-Dubois estime que son rôle de leader étudiant fut à la fois un énorme privilège, mais s’avère aussi un « grand fardeau » à porter dix ans plus tard.

Issu d’une famille d’activistes, c’est tout naturel pour GND d’adhérer à l’association étudiante lorsqu’il entame ses études collégiales.

À cette époque, le jeune homme, passé par l’école privée, rêve de devenir journaliste. Il s’engage auprès du mouvement pour « s’occuper des communications », mais ne saisit pas tout de suite qu’avec cette tâche vient la responsabilité de porte-parole.

Âgé de 21 ans à l’époque, le printemps 2012 changera complètement sa vie.

« De passer du jour au lendemain de l’anonymat complet à un statut de personnalité publique, et ajoutons à ça un statut de personnalité publique très polarisante, ça ébranle beaucoup, ça change nos amitiés, nos relations avec nos collègues. Comme jeune homme, ça change aussi la relation avec les femmes. On devient tout d’un coup une personne qu’énormément de gens admirent et [...] que d’autres détestent profondément jusqu’à te cracher dessus dans la rue. »

Des erreurs

Il admet qu’à certains moments, la situation le dépassait complètement.

« Il y a eu beaucoup de moments d’improvisation. [...] J’ai fait des erreurs », reconnaît-il, sans s’étendre sur le sujet.

Il a d’ailleurs du mal à juger sévèrement l’activiste qu’il était, étant donné son jeune âge à l’époque.

« Tu n’as jamais été devant une caméra de ta vie, tu es tout le temps fatigué, parce qu’on ne dormait pas, on n’avait pas une cenne, on habitait dans des appartements d’étudiant... »

Une décennie et quelques cheveux gris plus tard, il comprend néanmoins qu’on ait pu le dépeindre comme un personnage « arrogant ».

Mais malgré l’assurance qu’il arborait publiquement, GND a eu de nombreux moments de doute. Toutes les deux semaines, il était convaincu que leur cause allait s’essouffler. Il avait de nombreux détracteurs dans la population, mais aussi au sein même de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE).

Héritage lourd à porter

Jamais il ne reniera ce rôle de porte-étendard de l’aile plus radicale de la communauté estudiantine, assure-t-il.

Désormais aspirant premier ministre, ce passé n’est pas moins lourd à porter.

« Je me suis longtemps demandé comment je vais faire pour ne pas trahir cet héritage-là. Je ne peux pas non plus m’empêcher d’évoluer comme personne juste parce qu’il y a dix ans, j’étais un visage d’un mouvement collectif », insiste-t-il, assis dans le canapé de son bureau de chef parlementaire de Québec solidaire à l’Assemblée nationale.

Politicien studieux, GND est maintenant connu pour son ton nuancé. Un contraste qu’il accepte.

« Ce que j’essaie de faire, c’est de trouver l’équilibre entre rester fidèle aux valeurs qui m’habitaient à l’époque [...] et me donner le droit de changer comme personne et de prendre de la maturité et de l’expérience ».

L’arrivée imminente de son premier enfant, dont la naissance est prévue dix ans presque jour pour jour après la grande mobilisation du 22 mars 2012 contre la hausse des frais de scolarité, est une coïncidence lourde de sens.

« C’est un symbole qui m’émeut profondément. C’est un peu intimidant. Au-delà [des incertitudes de la paternité], je sais que je suis à la bonne place au bon moment. »

Silence chez les libéraux

Les élus libéraux sous Jean Charest souhaitent-ils faire oublier cet épisode de leur passage au pouvoir ? Les ex-ministres de l’Éducation Line Beauchamp et Michelle Courchesne, de même que le leader parlementaire de l’époque Jean-Marc Fournier et d’anciens membres du personnel politique ont refusé notre offre de commenter les événements de 2012. Jean Charest n’a pas donné suite à notre demande. De son côté, l’ex-leader de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) Léo Bureau-Blouin a aussi décliné notre proposition d’entrevue, en raison d’un devoir de réserve dans le cadre de son travail.

Les leaders étudiants menacés de mort

Martine Desjardins a été victime de menaces de mort au plus fort des négociations avec le gouvernement Charest.

« J’avais une voiture fantôme de police qui me suivait pendant un moment, confie-t-elle. Ils ont fini par arrêter la personne. »

La leader étudiante n’a toutefois été mise au courant des menaces et de la sécurité renforcée dont elle faisait l’objet qu’après les événements, son équipe ayant jugé qu’elle vivait suffisamment de stress durant cette période.

Des amis costauds en guise de gardes du corps

Gabriel Nadeau-Dubois a été victime de menaces de mort et on s’en est pris physiquement à lui. Et les ennemis provenaient parfois de sa propre association.

« Je me suis fait brasser physiquement, tirer des affaires, cracher dessus dans les manifestations par des parties du mouvement qui ne m’aimaient pas », se remémore-t-il. Pour se protéger, deux amis costauds l’accompagnaient souvent et jouaient le rôle de gardes du corps.

« Convoi de la liberté » et droit de manifester

Alors que le « convoi pour la liberté » paralyse toujours Ottawa, Gabriel Nadeau-Dubois souligne que manifester est un droit fondamental.

« J’ai envie de manifester ces temps-ci en solidarité avec les travailleurs de la santé qui se sont tués, parfois au sens littéral, au front de la pandémie, et des fois, ça vient me chercher des gens qui disent que ce n’est pas important la solidarité avec ces travailleurs-là. Mais je vais toujours défendre le droit des gens d’exprimer leur opinion, leur désaccord, même si je ne suis pas d’accord avec eux. »

La blague de trop de Jean Charest

Alors que la mobilisation s’effritait, c’est la blague de Jean Charest se moquant des jeunes manifestants qui a donné un nouveau souffle au mouvement étudiant en 2012, et qui a conduit par la suite à la chute du gouvernement libéral.

C’est le constat de l’ex-leader étudiante Martine Desjardins, dix ans après la mobilisation de milliers de jeunes Québécois ayant pris la rue pour protester contre la hausse des droits de scolarité de 1625 $ sur cinq ans décrétée par Québec.

Après plusieurs semaines de grève, la cause s’essoufflait. Devant la ligne dure des libéraux et la multiplication des manifestations qui dégénéraient, bon nombre d’étudiants voulaient retourner sur les bancs d’école.

La perspective d’un échec frappe alors Martine Desjardins.

« J’avais des rapports sur ce qui se passait sur les campus et on perdait systématiquement nos votes de grève. [...] J’ai eu vraiment peur que ce soit fini », se remémore l’ancienne présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), qui nous a accordé une entrevue téléphonique, son petit Charles, trois mois, assoupi dans ses bras.

Mépris de Charest

Le 20 avril 2012, elle est en déplacement entre Québec et la métropole. La manifestation qui assiège le Palais des congrès de Montréal, où se tient le Salon Plan Nord, tourne à l’émeute. Des vitres sont fracassées.

L’inquiétude s’empare de Martine Desjardins. C’est à ce moment que le premier ministre, qui livre un discours à l’intérieur, se permet une blague au sujet des manifestants.

« Le Salon Plan Nord est déjà très populaire, les gens courent de partout pour rentrer, lance Jean Charest sur un ton moqueur, déclenchant des rires dans la salle. Ceux qui frappaient à la porte ce matin, on pourrait leur offrir un emploi... dans le Nord autant que possible. »

La jeune femme fulmine. Les étudiants en grève accueillent cette déclaration comme une preuve de mépris et reprennent le flambeau.

Bien sûr, l’adoption un mois plus tard de la loi 78 restreignant le droit de manifester mettra à nouveau des bâtons dans les roues de la mobilisation étudiante.

Mais cette législation spéciale fédérera un autre mouvement, celui des casseroles, qui s’étendra à toutes les couches de la société en vue de chasser les libéraux du pouvoir. Un nouvel élan pour la cause étudiante.

Pas d’accord avec Marois

Selon Martine Desjardins, le mouvement des jeunes couplé au ras-le-bol de la population envers un règne libéral marqué par les histoires de corruption a permis au Parti Québécois de prendre le pouvoir aux élections de l’automne 2012.

Pauline Marois devra toutefois se contenter d’un gouvernement minoritaire.

Martine Desjardins se souvient d’ailleurs d’un différend avec l’ex-première ministre après le scrutin.

« Elle nous avait accusés de leur avoir coûté la majorité, le fait qu’ils s’étaient trop collés sur nous. Mais nous, on était convaincus qu’il n’y aurait jamais eu cette transition-là, libérale vers le PQ, si ça n’avait pas été du mouvement étudiant », croit-elle encore fermement.

Un sentiment de fierté envahit la femme aujourd’hui âgée de 40 ans quand elle se rappelle cette aventure qui aura changé sa vie.

Destinée à devenir professeure d’université, Martine Desjardins fera notamment un passage dans les médias comme chroniqueuse. Candidate péquiste battue aux élections de 2014, elle a fait depuis une croix sur la politique.

Elle est actuellement directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

