Manger épicé réduit le risque de mortalité

Une grande compilation de travaux (méta-analyse) rapporte que la consommation régulière de piments chilis est associée à une réduction du risque de mortalité prématurée, en particulier des suites de maladies cardiovasculaires.

Les piments chilis (Capsicum spp.) sont originaires d’Amérique du Sud, où ils étaient déjà cultivés à des fins culinaires il y a plus de 6000 ans(1). L’utilisation de ces piments forts s’est répandue à l’échelle du globe après la découverte de l’Amérique par les Européens au 15e siècle, en particulier en Inde et en Asie où ils sont rapidement devenus des ingrédients incontournables aux traditions culinaires de ces pays.

La particularité des piments chilis est évidemment leur goût piquant qui ajoute une dimension très intéressante aux plats cuisinés. Cette propriété est causée par la présence de capsaïcine, un alcaloïde qui interagit spécifiquement avec certains récepteurs (TRPV1) responsables du signal de douleur activé par des températures supérieures à 43 °C.

En se liant au récepteur TRPV1 présent au niveau de la bouche, la capsaïcine mime donc une sensation de chaleur ou de brûlure, ce qui fait croire au cerveau que la bouche est littéralement « en feu ». L’attrait pour de telles substances causant la douleur demeure mystérieux, mais on pense qu’il pourrait faire intervenir les molécules de plaisir (les endorphines et endocannabinoïdes) qui sont libérées pour atténuer les effets de la « brûlure » détectée par le cerveau.

Effets positifs sur la santé

Les nombreuses études qui se sont penchées sur les effets biochimiques et physiologiques de la capsaïcine suggèrent que cette molécule a plusieurs effets positifs sur la santé.

Tout d’abord, au point de vue physiologique, on a observé que la forte stimulation sensorielle associée aux piments chilis est rapidement relayée au cerveau et active le centre de la satiété. En conséquence, les personnes qui mangent des mets relevés sont généralement rassasiées plus rapidement et ingèrent donc moins de calories. Cet effet anorexigénique est supporté par des études montrant que la consommation régulière de piments forts est associée à une diminution du risque d’obésité(2).

La capsaïcine a également un impact positif sur certains processus biochimiques impliqués dans le développement des maladies chroniques, par exemple en améliorant la réponse à l’insuline (un important facteur de risque de diabète) et en diminuant l’oxydation de lipoprotéines de faible densité (LDL) (un facteur de risque de maladie cardiovasculaire).

Manger épicé semble donc avoir favorisé le bon fonctionnement du métabolisme et pourrait représenter une façon simple (et goûteuse !) d’améliorer la santé.

Réduction de mortalité

Les bénéfices associés à la consommation régulière de piments chilis sont suggérés par des études populationnelles réalisées dans différents endroits du monde.

Par exemple, une étude italienne réalisée auprès d’environ 20 000 personnes a récemment rapporté que le risque de décéder prématurément était diminué de 23 % pour les consommateurs réguliers de piments forts (quatre consommations par semaine) comparativement à ceux qui n’en mangent jamais ou très rarement(3). Cette baisse est particulièrement prononcée pour la mortalité liée aux maladies coronariennes (44 %) et cérébrovasculaires (61 %).

Une méta-analyse récente de l’ensemble des études qui se sont penchées sur cette question en arrive à des conclusions similaires(4). Après avoir compilé les résultats d’études populationnelles réalisées auprès d’un total de 570 762 participants provenant d’Iran, de Chine, des États-Unis et d’Italie, les chercheurs ont observé une diminution significative du risque de mortalité prématurée chez les consommateurs réguliers de chilis comparativement à ceux qui n’en consomment jamais ou très rarement :

17 % de réduction pour la mortalité toutes causes ;

17 % de réduction de la mortalité cardiovasculaire ;

22 % de réduction de la mortalité cérébrovasculaire ;

8 % de réduction de la mortalité liée au cancer.

Ces observations soulèvent donc l’intéressante possibilité que l’inclusion régulière de piments chilis aux habitudes alimentaires pourrait avoir des impacts positifs sur la santé, en particulier au niveau cardiovasculaire.

Évidemment, la clé pour prévenir ces maladies demeure d’adopter une alimentation riche en végétaux et pauvre en aliments industriels ultratransformés, par exemple le régime méditerranéen (comme dans l’étude italienne mentionnée plus tôt).

Les résultats obtenus jusqu’à présent suggèrent cependant que l’addition régulière de piments chilis pourrait bonifier les bénéfices associés à ce type d’alimentation et ainsi mettre « un peu de piquant » dans la prévention des maladies chroniques.

