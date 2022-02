Montréal en Lumière: musique, bouffe et patin à l’honneur

C’est une édition réduite, en raison des mesures sanitaires toujours en place, que le festival Montréal en Lumière présentera au public, dans quelques jours. Malgré tout, les festivaliers auront droit à quelques concerts musicaux, un volet gastronomique et un nouveau site extérieur où le patin sera à l’honneur, notamment avec un spectacle exclusif des 7 Doigts.

« On voulait envoyer le signal cette année que Montréal en Lumière, c’est de la gastronomie, mais ce sont aussi des spectacles. »

Au bout du fil, le directeur général de Montréal en Lumière, Jacques Primeau, parle du retour des spectacles dans la programmation du festival. Pendant des années, l’événement était reconnu pour présenter des premières montréalaises de plusieurs tournées musicales. Puis, sans tambour ni trompette, le volet concerts avait été complètement écarté pour laisser toute la place à la gastronomie.

Photo courtoisie, Montréal en Lumière

Quand il a été nommé à la tête de Montréal en Lumière, en février 2020, Jacques Primeau a mentionné à son équipe qu’il voulait réintégrer les spectacles dans la programmation. L’édition 2021 devait ainsi en être une très musicale avec les spectacles alors annoncés de Charlotte Cardin, Leif Vollebekk, Les Deuxluxes et Thierry Larose, pour ne nommer que ceux-là.

Mais devant l’incertitude des mesures sanitaires, ces concerts ont tous dû être reportés. Seule une poignée d’autres prestations sont restées à l’horaire, dont celle de Pierre Lapointe, les 18 et 19 février au Théâtre Maisonneuve.

« C’est un spectacle qui était prévu depuis un bout de temps avec Montréal en Lumière, dit Jacques Primeau. On est chanceux de pouvoir le garder à l’horaire. On veut affirmer clairement que Montréal en Lumière accueille avec joie des concerts, particulièrement dans les salles du Quartier des spectacles. »

Les autres spectacles qui seront présentés au festival seront AHI (18 février, 20 h, Astral), Ari Cui Cui (20 février, 15 h, Gesù) et Le Couleur (25 février, 20 h, Astral). Des concerts sont aussi à l’affiche de la salle Le Balcon.

Photo courtoisie, Nathalie St-Pierre

Patin culturel

Alors que le festival a pu s’organiser à la dernière minute avec plusieurs restaurants pour son volet gastronomique (« on souhaite vraiment que Montréal en Lumière serve de déclencheur au retour dans les restaurants »), la grande nouveauté de l’événement sera son site extérieur.

À la place des Festivals se trouvera un sentier de patin temporaire où les gens pourront aller se balader. Et du côté de l’esplanade Tranquille, anciennement appelée esplanade Clark, une nouvelle patinoire réfrigérée accueillera, dès le 24 février, un spectacle exclusif des 7 Doigts, Cadence.

« La ligne directrice de cette année, c’est que le patin sera à l’honneur, dit Jacques Primeau. On est très content de présenter le sentier de patin. Je pense que c’est quelque chose de totalement nouveau sur la place des Festivals. J’appelle ça du “patin culturel”, avec de la lumière et de la musique. Les soirées auront des ambiances musicales différentes avec une programmation associée aux festivals qui marquent la vie montréalaise. »

Photo courtoisie

Carte blanche

En ce qui concerne les 7 Doigts, les discussions ont été entamées dès le début de la pandémie avec la compagnie de cirque pour inaugurer la nouvelle patinoire. Le metteur en scène du spectacle, Sébastien Soldevila, avait travaillé sur le spectacle sur glace du Cirque du Soleil, Crystal.

« On cherchait un projet pour l’ouverture de la patinoire et ce cirque-là avait déjà une affinité avec le patin, dit Jacques Primeau. On leur a donné carte blanche. C’est vraiment leur création. »

Deux représentations de Cadence seront jouées chaque soir, à 18 h 30 et 20 h 30, du 24 février au 5 mars. Le spectacle durera 30 minutes et mettra en scène 16 artistes. L’entrée sera gratuite et sur la formule « premier arrivé, premier servi ». Le passeport sanitaire sera exigé.

Photo courtoisie

Cinéma et luminothérapie

Pour le reste de la programmation de Montréal en Lumière, Jacques Primeau invite les festivaliers à profiter également des projections cinématographiques extérieures de Karine Lanoie-Brien, appelées Montréal d’hier et d’hiver. Des œuvres lumineuses agrémenteront aussi le site extérieur.

« La roue a été arrêtée longtemps, dit Jacques Primeau à propos de la pandémie. Là, il faut la repartir. [...] Il faut que les gens se souviennent du plaisir d’assister à un spectacle et de passer une belle soirée dans un restaurant. Je trouve qu’on tombe bien avec Montréal en Lumière. Il y a une partie de ça qu’on va pouvoir célébrer. »

La 23e édition du festival Montréal en Lumière se déroulera du 17 février au 5 mars. Pour toute la programmation : montrealenlumiere.com.