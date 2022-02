Rébellion hivernale

Hinterland est un royaume nordique qui, même avec ses épaisses couches de neige blanche qui semblent éternelles, n’a malheureusement rien de féérique... Depuis quelque temps, le programme national de Souffrance utile fait régner la violence dans les rues. Meike se bat, à travers son quotidien glacial, pour amasser assez d’argent pour soigner son frère malade. Aidée de son ami Finn, parviendra-t-elle à sauver son frère et à libérer le royaume de cette dictature de violence ?

Une mise en contexte est nécessaire afin de pouvoir bien saisir l’univers sombre de ce roman. Au royaume d’Hinterland, le programme Katharsis aurait initialement été mis en place pour mieux contrôler la violence et les débordements possibles que celle-ci peut entraîner, au sein d’une société. Les dirigeants ont décidé qu’en implantant un programme national de Souffrance utile, certaines formes de violence seraient tolérées, dans un cadre légal serré, réprimant ainsi d’autres manifestations plus cruelles et sanglantes. Pourtant, les rues d’Hinterland sont rapidement devenues sanglantes...

Tendresse et chaleur dans le froid glacial

Lecture hivernale par excellence, ce premier tome de L’hiver écarlate possède une intrigue haletante ! Sur une trame de fond teintée de violence et de désespoir, on voit naître une relation amicale pleine de tendresse entre Meike – cette héroïne qui participe à des compétions dangereuses d’escalade extrême sur une cascade figée par le froid – et Finn, un jeune homme prêt à tout pour aider Meike à sauver son frère d’un triste sort. En parallèle à cette histoire, on sent la colère d’un peuple gronder et monter et celle-ci se répercute jusqu’à l’autre bout du royaume où Knox et Eller, les fils héritiers du roi, se cachent, en exil. Hinterland est un univers cruel, oui, mais le cœur de tous ses personnages bat fiévreusement pour le libérer de l’emprise de la violence.

Si ça prend plusieurs pages avant de se sentir totalement imprégné par cet univers littéraire particulier, une fois bien captivé par l’intrigue, le lecteur la dévorera en quelques bouchées seulement ! À noter que le deuxième et dernier tome de L’hiver écarlate sera disponible en librairie en février.

MOI AUSSI

Pour lecteurs avertis. Les parents de Romane viennent de se séparer. La situation affecte l’adolescente plus qu’elle ne le pense. Un soir, pour se changer les idées, elle fume du pot avec son ami, Esteban. Romane est complètement dans les vapes et son ami en profite pour abuser d’elle. Au départ, Romane trouve la situation banale, mais elle réalise qu’elle ne vit pas bien cette trahison de son ami... Larmes, frustration, douceur : l’autrice nous fait tout vivre. Et que dire de ce dénouement inattendu ! Un roman coup de poing, Moi aussi est cru par moments, mais c’est parfois nécessaire pour ouvrir les yeux sur le consentement.

L’ESCAPE GAME – LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE : L’ÉVASION DE L’AVIATEUR ANGLAIS

Très populaires, les jeux d’évasion permettent à leurs joueurs de se glisser dans la peau d’explorateurs et de vivre une foule d’aventures. Le but ultime est de parvenir à se libérer d’une pièce en résolvant des énigmes et en observant beaucoup. Divertissant à souhait, cet album inspiré de la série de bande dessinée Les enfants de la Résistance fera vivre de bons moments aux préadolescents et aux adolescents ! Pour les besoins de l’aventure, on se transporte en pleine Seconde Guerre mondiale où trois jeunes de 13 ans ont créé le réseau de Résistance secret Lynx...

MON GROS LIVRE ÉPAIS 2022

L’année 2022 est déjà entamée, mais il n’est pas trop tard pour se mettre à jour en consultant la plus récente version de ce guide réservé aux gars (ainsi qu’aux filles cool) ! Surtout que les jeunes lecteurs auront le plaisir d’y découvrir une foule de nouveautés, dont la fiche du skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury, un bon timing avec les Jeux olympiques d’hiver ! Également au programme, un dossier sur la « maudite COVID-19 », un portrait des plus belles classes du Québec, le palmarès des saveurs de chips les plus étranges et le top 10 des « Jeux de société auxquels tu dois absolument jouer ».

URBEX T.1 : VILLA PANDORA

Le soir, Alex et Julie se retrouvent en secret pour s’adonner à l’exploration urbaine, également connue sous le nom d’urbex. Ils naviguent entre les manoirs désertés et les usines désaffectées. Téléphones intelligents en main, Alex et Julie sont prêts à s’aventurer entre les murs de la Villa Pandora. Ils sont convaincus d’être les premiers à explorer le lugubre établissement. Ils récolteront certainement des mentions « j’aime » de plus sur les réseaux sociaux ! Puis, ils se retrouvent face à face avec des jumelles ou, plutôt, les spectres de jumelles. Un univers envoûtant et plein de suspense, la série de bande dessinée Urbex promet énormément !