Trucs du métier

La réalisation de certaines opérations toutes simples peut parfois paraître laborieuse.

Voici quelques astuces qui pourraient vous rendre de fiers services.

Dévidoir

Photo courtoisie

Si ce n’est déjà fait, vous devrez bientôt retirer les fils à pêche qui sont emmagasinés sur vos moulinets pour les remplacer par des nouveaux. Vous ne voulez certainement pas débuter la saison avec du vieux fil ou de la corde qui aurait pu perdre certaines de ses caractéristiques avec le temps. Vous voulez un mono, un copolymère, un fluo ou un super fil de petit calibre qui offre toute la robustesse et la maniabilité souhaitée.

À maintes reprises j’ai utilisé des dévidoirs commerciaux qui débobinaient littéralement le fil de mes lancers légers et lourds. Certains modèles fonctionnent bien, d’autres moins. Si vous possédez une perceuse à batteries, il existe quelques manières d’arriver à vos fins. La première consiste à simplement introduire un crayon mine, du côté de l’efface, dans le mandrin à trois points qui maintient normalement la mèche en place. Faites quelques tours lentement pour débuter la course et permettre au fil de s’entrelacer. Allez-y ensuite à la vitesse souhaitée. Vous pourrez retirer le fil à la toute fin avec une simple pression des doigts. Personnellement, je préfère me servir d’une bouteille d’eau en plastique vide. Je perce un trou en plein centre du bouchon. Puis je prends un boulon et je le visse dans l’orifice que j’ai perforé de manière que les filets ressortent vers l’extérieur. J’ajoute un écrou et je le serre pour sécuriser le tout en place et je remets le bouchon sur la bouteille en appliquant une bonne pression. Il ne reste plus qu’à insérer la partie du boulon exposée dans le mandrin de la perceuse. Ce contenant, de plus gros diamètre, pourra contenir beaucoup plus de fil.

Nouage

Photo courtoisie

La confection des nœuds de jonction entre un super fil et du fluorocarbone n’est pas toujours facile à réaliser. On a parfois l’impression d’avoir les mains pleines de pouces et d’être maladroit. Pour vous aider à y parvenir, traînez simplement un petit plomb fendu à pattes dans vos poches de pantalon. Pincez ce leste à l’extrémité du fil le plus souple des deux que vous tentez de réunir. Vous pourrez alors faire plus aisément les rotations et les diverses manœuvres autour du fil plus rigide. À la fin de l’opération, il ne reste qu’à le retirer et à couper les aspérités.

Les pinces à bec long, communément appelées long nose, sont fort pratiques pour décrocher les hameçons dans la gueule des poissons, pour redresser vos crochets et accessoires et pour bien d’autres opérations. Leur seul grand défaut, à moins de payer une petite fortune, c’est qu’elles rouillent et deviennent difficiles à ouvrir et à fermer.

Prenez un contenant et versez-y du vinaigre blanc. Immergez ensuite vos pinces dans ce liquide qui dissout la rouille tout en détachant le métal. Une petite plongée, allant de quelques heures à une journée complète, leur redonnera fière allure.

Je vous invite à me suivre sur Facebook à l’adresse suivante : facebook.com/lapassiondepatrickcampeau