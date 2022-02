Un 68e Carnaval réussi malgré les défis

L’équipe du Carnaval de Québec tire un bilan « positif et optimiste » de sa 68e édition, alors que les festivaliers étaient au rendez-vous malgré les défis.

« Nos sites étaient animés et il y a eu des gens un peu partout, que ça soit la semaine ou la fin de semaine, qui étaient au rendez-vous », a affirmé Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec, dimanche.

La première fin de semaine s’annonçait à risque avec les manifestations anti-mesures sanitaires qui ont eu lieu près des sites du Carnaval.

« Craintes »

Mélanie Raymond

DG du Carnaval de Québec

« On avait des craintes en début de semaine quand [la manifestation] s’est annoncée. Mais ça s’est passé de façon pacifique et on est très heureux du dénouement », a expliqué Mme Raymond.

Même les aléas de dame Nature n’ont pas impacté l’achalandage. Malgré la pluie verglaçante de samedi, petits et grands ont participé aux activités du Carnaval.

Pour Alexis Ferland, directeur de la programmation, le Palais de Bonhomme ainsi que les glissades Cadbury ont été un « franc succès ».

« Toute cette fête-là ne s’organise pas en un clin d’œil. On a vécu une année assez complexe et particulière. On est très heureux des résultats et surtout que les gens aient répondu présents », a ajouté la directrice générale.

Industrie touchée

Les deux dernières années de pandémie « ont été difficiles pour tout le monde », mais particulièrement pour l’industrie du tourisme.

« On est affectés en première ligne parce que les touristes ne sont pas présents en grand nombre au niveau international cette année. On espère leur retour l’an prochain », a terminé Mme Raymond.

Elle reste optimiste face aux annonces de déconfinement des dernières semaines qui procurent « lumière et espoir » à l’industrie.