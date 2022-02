Un goût de retour à la normale

L’ambiance était à l’image d’un stade dimanche soir dans certains restaurants de la ville alors que plusieurs se sont rassemblés entre amis pour la grand-messe du football américain.

• À lire aussi: Super Bowl LVI: les Rams champions

« Après la fermeture, ça donne à nos clients un sentiment de retour à la normale. Les gens ont le goût de crier et de se rassembler comme dans un stade. Maintenant, les gens regagnent vie », a indiqué Bassem Oueslati, copropriétaire du Blaxton à Lebourgneuf.

Avec ses deux écrans géants et 27 télévisions, le restaurant a pu accueillir près de 175 clients pour le Super Bowl soit 50 % de sa capacité d’accueil.

Besoin de se rassembler

Les fans de football ont pu participer à des activités de type tailgate dès la fin de l’après-midi et prendre part à un pool au cours de la soirée.

« La soirée nous aide vraiment comme restaurateur, ça nous rend fiers et ça nous fait plaisir que la clientèle soit au rendez-vous et de bonne humeur », a expliqué M. Oueslati.

Photo Marie-Pier Roy

« Malgré les circonstances, c’est palpable, les gens ont besoin de sortir. La foule en témoigne et on a besoin de se rassembler », a affirmé le client et adepte de sports Dany Guillemette.

Accompagné de ses amis, Mourad Lofti a expliqué que la soirée permettait de « vivre la frénésie du sport tous ensemble et d’oublier la COVID ».

Repas pour emporter

Du côté de la brasserie sportive La Cage à Lebourgneuf, les clients étaient aussi au rendez-vous. L’établissement a même dû refuser près de 200 personnes, a témoigné le propriétaire Philippe Laroche.

« Il y a [des restaurants] qui poussent la ligne un peu [sur la capacité], mais c’est comme ça qu’on va aller loin au bout du compte », a-t-il poursuivi.

Somme toute, la soirée a été un franc succès tant en salle que dans les commandes pour emporter, une première en deux ans pour ce restaurant.

Photo Marie-Pier Roy

« Les boîtes pour emporter, ça représente la moitié de la soirée. On rattrape le 50 % de clients qu’on n’a pas eus avec la capacité réduite en salle », a expliqué M. Laroche.

La Cage a mis en place des « kits prêts-à-cuisiner Super Bowl », comprenant des repas typiques de l’événement, comme des nachos et des ailes de poulet.

En salle à manger, l’« énergie festive » était également au rendez-vous.

Les familles Bolo et Rodrigue se sont rassemblées pour profiter de l’événement : « Ça fait du bien d’être ensemble au restaurant. On avait hâte de vivre ça ».