Une deuxième médaille pour Steven Dubois

Après sa médaille d’argent au 1500m récoltée le 9 février, Dubois est devenu le quatrième double médaillé canadien depuis le début des Jeux en compagnie d’Isabelle Weidemann, Éliot Grondin et Meryeta O’Dine.

«C’est irréel, a-t-il déclaré. Si vous m’aviez dit avant les Jeux que j’allais remporter deux médailles individuelles, je ne vous aurais pas crû et je vous aurais répondu que vous disiez n’importe quoi. Après ma médaille au 1500m, j’étais sous le choc. Cette fois-ci, je suis soulagé parce que le 500m est mon épreuve favorite et que j’ai prouvé que je peux avoir du succès sur une scène importante.»

Occupant le deuxième rang en demi-finale avec moins d’un tour à compléter, Dubois a été bousculé dans le virage par le Coréen Daeheon Hwang qui a été disqualifié et il a été avancé en finale.

«Je savais que j’allais être avancé, mais j’aurais préféré terminer au deuxième rang et ainsi obtenir une meilleure position de départ en finale, a-t-il expliqué. C’est plus facile de gagner une médaille en partant de la deuxième place que dans le quatrième corridor comme j’ai dû faire. Avec le Russe (Konstantin Ivliev), je savais que la course allait partir vraiment vite.»

«Dans le dernier droit, j’ai dépassé le Kazak (Abzal Azhgaliyev) pour me retrouver en troisième place et j’ai décidé d’y aller à fond jusqu’au bout alors qu’il a préféré la patience avec l’espoir de me dépasser plus tard, de poursuivre le patineur montréalais. Quand je peux y aller à pleine vitesse, je sais que personne ne peut me rattraper.»

Nouvelle confiance

Parce qu’il n’avait jamais obtenu de titres importants lors des plus grandes compétitions, Dubois estime que les attentes étaient moins élevées. «Je croyais à mes chances de réaliser quelque chose de bien à Pékin et j’avais moins de pression que mes coéquipiers, a-t-il souligné. Même si j’ai gagné plusieurs médailles en Coupe du monde, je ne m’étais pas prouvé sur les plus grandes scènes, terminant deux fois en 4e place au championnat mondial. J’ai un des meilleurs départs au monde sinon le meilleur et je veux reproduire ce genre de performance dans le futur.»

«Parce que j’étais déjà assuré de ramener une médaille à la maison, j’avais moins de pression, d’ajouter Dubois. J’étais plus lucide au départ alors que j’étais plus stressé au 1500m.»

Sébastien Cros croit que son protégé aurait eu une chance de grimper sur la plus haute marche du podium n’eut été de l’incident en demi-finale. «C’est vraiment dommage qu’il ait été frappé en demi-finale parce qu’il obtenait une moins bonne position de départ en finale et ça devenait ainsi plus difficile de prendre l’avance au départ, a expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Steven est tellement explosif que ça lui procure un avantage certain pour le premier tour et demi. Il utilise sa vitesse pure pour la suite.»

Deux options s’offraient à Dubois en finale. «Il aurait pu tenter de souffler tout le monde par l’extérieur au départ avec les risques que cela comporte, a-t-il mentionné. Il a plutôt opté de connaître un bon départ sans tout donner. Steven est serein depuis sa médaille d’argent au 1500m. Il est relax et se retrouve dans une bonne zone.»

Le vainqueur Shaoang Liu a procuré à la Hongrie sa première médaille d’or individuelle en courte piste dans l’histoire des Jeux. Il avait gagné l’or au relais 5000m en 2018 à Pyeongchang. Vedettes à Pékin en raison de ses racines, Shaoang et son frère SandorShaolin parlent le Mandarin.

Vainqueur du classement cumulatif de la Coupe du monde, Sandor Shaolin a été éliminé en quart-de-finale alors que le champion olympique en titre Dajing Wu a été écarté en demi-finale avant de gagner la finale B.