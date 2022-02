Canadien : une première depuis 1926

Malgré une autre sortie respectable, le Canadien a subi une 10e défaite consécutive, dimanche à Montréal. Jeff Skinner a marqué quatre buts et les Sabres de Buffalo l'ont emporté 5 à 3.

Il s’agit seulement de la deuxième séquence de 10 revers dans l’illustre histoire du club. La première, qui s’est prolongée à 12, est survenue au cours de la saison 1925-1926.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis devra donc attendre avant de savourer sa première victoire en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) puisque ses protégés se sont inclinés à ses trois premières parties derrière le banc.

Encore Petry

En dépit d’un nouveau départ difficile avec un but de l’adversaire au cours des premières minutes, le Canadien n’a pas abandonné et a donné la réplique. Il a notamment inscrit trois buts en deuxième période, gracieuseté de Mike Hoffman, Jeff Petry et Joel Armia. Ce dernier a même donné l'avance à la troupe locale.

Tage Thompson a toutefois créé l’égalité avant la fin de l’engagement médian. Puis en troisième, Petry a raté sa couverture sur Skinner, qui est parvenu à s’amener seul devant Samuel Montembeault. Accroché par Petry, c’est lors de sa chute que Skinner a fait glisser la rondelle dans la cage. Une pénalité à retardement avait été signalée.

Brillant samedi dans une défaite de 2 à 1 devant les Blue Jackets de Columbus, Montembeault a cette fois réalisé 26 arrêts. À l’autre bout, Craig Anderson a bloqué 28 rondelles.

En bref

St-Louis profitera de quelques jours consécutifs sans match pour tenter d’implanter au mieux sa philosophie. Embauché mercredi, il a déjà dirigé trois matchs, mais seulement deux séances d’entraînement, dont une en guise d’échauffement matinal un jour de match. Son équipe ne rejouera que jeudi en accueillant les Blues de St. Louis.

Le Canadien était privé du défenseur Ben Chiarot, aux prises avec une petite blessure au bas du corps. Rappelé du Rocket de Laval, Corey Schueneman a effectué une brillante passe à Hoffman pour récolter sa deuxième mention d’aide en cinq rencontres cette saison.