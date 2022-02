Une experte en santé publique pour QS

Les hostilités sont lancées. La médecin spécialiste en santé publique Mélissa Généreux sera candidate à l’investiture de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François en vue des élections d’octobre 2022, a appris Le Journal.

Cette candidature, qui devrait être annoncée en début de semaine, donne un avant-goût des thèmes qui seront mis de l’avant durant la prochaine campagne électorale.

François Legault devra notamment se préparer à défendre sa gestion de l’épidémie de COVID-19 et son plan de reconstruction du réseau de la santé.

Médecin-conseil en santé publique et professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke, Mélissa Généreux n’est pas inconnue des Estriens.

Elle occupait le poste de directrice de santé publique de l’Estrie lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic.

Chroniqueuse sur les ondes de Cogeco, elle a été appelée à commenter l’évolution de la pandémie et les choix du gouvernement de la CAQ au cours des deux dernières années de pandémie.

Elle a également dirigé une enquête sur l’impact de la crise sur la santé mentale des Québécois.

Pour les solidaires, qui veulent se présenter devant les Québécois comme une véritable alternative au gouvernement Legault, c’est une candidature qui servirait à renforcer leur crédibilité en matière de santé.

Lacune à corriger pour QS

Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé n’ont plus de représentants de ce secteur dans leur équipe depuis le départ du député et microbiologiste-infectiologue Amir Khadir. Une lacune que le parti souhaite corriger, nous dit-on.

L’expertise de la Dre Mélissa Généreux serait mise à contribution pour que la formation politique ait en main des propositions afin de consolider la santé publique, la préparer à d’autres vagues et d’autres épidémies.

Mais la partie est loin d’être gagnée pour la médecin. Le comté de Saint-François est actuellement représenté à l’Assemblée nationale par la députée caquiste Geneviève Hébert.

Cette dernière avait remporté la dernière bataille électorale sans grande difficulté avec une avance de 4500 voix sur son rival libéral, suivi de près par le candidat solidaire.

Notons qu’un autre médecin a déjà représenté ce comté de l’Estrie. Élu en 2012 sous la bannière du Parti Québécois, le Dr Réjean Hébert fut ministre de la Santé dans le gouvernement de Pauline Marois, avant de mordre la poussière devant le libéral Guy Hardy au scrutin de 2014.

