Une fois c’t’un Noir: «On a fait un pas en arrière»

« Aujourd’hui, on est moins présent. J’ai l’impression que ç’a régressé. On a fait un pas en arrière », dit Anthony Kavanagh à propos de la place des Noirs en humour au Québec. Le sujet est abordé dans le nouveau documentaire d’Urbania réalisé par le comédien Frédéric Pierre, Une fois c’t’un Noir.

Sorti il y a quelques jours, pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, Une fois c’t’un Noir vise à dresser un portrait de l’humour porté par des humoristes noirs du Québec, de la fin des années 1970 jusqu’à aujourd’hui.

Il donne la parole à sept humoristes noirs : Normand Brathwaite, Boucar Diouf, Garihanna Jean-Louis, Anthony Kavanagh, Eddy King, Michel Mpambara et Erich Preach.

« Ils ont tous un parcours vraiment intéressant, dit Frédéric Pierre. Il y en a plusieurs d’entre eux qui ont fait un humour très décapant pour l’époque. [...] D’un point de vue personnel, je me suis rendu compte que c’était mon enfance. On a commencé en parlant de Normand, puis d’Anthony. Je me suis rendu compte que le fait de me voir représenté à la télé, ça avait pu influencer mon choix de carrière. »

Se considérant lui-même comme un « ancien », Anthony Kavanagh est fier d’être encore là après bientôt 33 ans de carrière. Ce qu’il trouve toutefois dommage, c’est de voir qu’il y a peu d’artistes noirs québécois sur les tribunes aujourd’hui.

« Dans les années 1990, ma génération est arrivée et on s’est installé. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs premiers pas à ce moment-là, comme Gregory Charles, Luck Mervil, Angelo Cadet, Didier Lucien, Widemir Normil et j’en oublie. Normand [Brathwaite] était aussi déjà là. [...] Aujourd’hui, il y en a moins qu’à l’époque et je n’ai aucune explication, comme je passais plus de temps de l’autre côté [de l’océan] qu’ici. »

« Anthony est mon idole »

Michel Mpambara mentionne au Journal qu’il a lui-même voulu faire de l’humour après avoir vu Anthony Kavanagh en spectacle. « Anthony est mon idole, j’aurais voulu jouer avec lui sur scène. »

Est-ce qu’Une fois c’t’un Noir pourrait éveiller les consciences et faire en sorte que plus de Noirs décident de se lancer en humour ? « C’est toujours une question de se voir représenté, répond Frédéric Pierre. Si en ce moment, il y a des jeunes qui regardent le documentaire et voient le parcours de ces gens-là, ils vont se dire que c’est possible. »

► Le documentaire Une fois c’t’un Noir est présentement disponible sur la plateforme Crave. Il sera aussi diffusé le dimanche 20 février à 21 h sur Noovo et Canal D.

