Vivre ou pas avec le virus? «Il est essentiel de demeurer vigilant»

En dépit de la baisse des hospitalisations et des contaminations du nombre de personnes atteintes par la COVID-19, Jean Lapierre, virologue à la retraite, demande à la population de demeurer prudente, car le virus n’est pas encore endémique.

«La pandémie est encore présente. Chaque jour, nous avons des personnes hospitalisées et nous avons des décès. Donc, il est essentiel de demeurer vigilant», plaide le virologue à la retraite.

De plus, il estime que «vivre avec le virus» nécessite «un contrôle total» sur celui-ci, et que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) soit en mesure de le retracer et d’adapter les vaccins en conséquence. Actuellement, elle est encore incapable d’opérer ce processus.

Sur un temps moins alarmant, le virologue s’inquiète moins de la présence du variant BA.2, même s’il est aussi contagieux qu’Omicron, car le vaccin est mesure de le contrôler.

Enfin, il n’est pas forcément «contre la levée» du masque, en revanche, il suggère de le garder pour les personnes à la santé fragile.

Écoutez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus.