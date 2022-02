Y’a un boutte à toutte!

Je lisais ce matin les propos de Robert Auclair qui prônait l’urgence pour nos gouvernements de mettre en place de meilleurs politiques de natalité. En tout cas des politiques favorisant l’augmentation des naissances, et pour les couples québécois, la nécessité d’augmenter leur famille au moins à quatre enfants. Car à ses yeux, favoriser l’immigration pour atteindre l’objectif n’offre aucune valeur.

Selon moi, voyez-vous, ce monsieur a parfaitement raison. Je me permets de vous contredire, Louise, car à mes yeux, « l’émancipation des femmes et l’épanouissement des couples » que vous et bien d’autres préconisez, ne sont rien d’autre que des chimères. Les divorces, les séparations, les gardes partagées, les poursuites en justice, les 5-6 partenaires de vie, les trois ou quatre pensions alimentaires que certains ont à payer toute leur vie, c’est loin d’être de l’émancipation ou de l’épanouissement.

Ce que vous appelez l’immigration, ce n’est rien de plus que du « remplacement ». L’immigration massive telle que prônée par l’industrie et les entreprises diverses n’aura pour effet que de nous submerger en nombre, en nous faisant disparaître à petit feu, nous les Québécois de souche, avec notre langue et nos coutumes.

Tout le monde sait que c’est le nombre qui décide, et que comme nos femmes ne font plus d’enfants, on va devoir dire adieu au peuple originel. Je vous accorde cependant que si nos gouvernements gouvernaient avec une vue à plus longue portée et qu’ils instauraient des programmes de natalité qui stimulaient nos jeunes couples à avoir trois enfants et plus, tout en ne désavantageant pas les femmes dans leur carrière, on serait en voiture comme on dit. Mais là, c’est moi qui rêve ou qui « chimérise » comme on pourrait dire !

J. RIVARD

C’est évident qu’un dosage équilibré entre l’augmentation de la natalité et une immigration intelligente est essentiel à notre survie à long terme. Mais que ce soit dans l’une ou l’autre de ces options, nos gouvernements devront mettre fermement l’épaule à la roue. Tant pour favoriser une immigration francophone, ou que l’on rendra francophone par de bonnes mesures incitatives et encadrantes, que pour donner aux jeunes familles le désir d’augmenter leur progéniture, tout en leur permettant de mener sainement à terme leur projet familial. Un pays, ça se construit à partir du moment où tous les maillons de la chaîne sont unis et solidaires pour réaliser un projet commun stimulant.