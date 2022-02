Assouplissements des mesures sanitaires: plus jamais fermés, souhaitent gyms et spas

Après une autre fermeture difficile de huit semaines, les centres d’entraînement et les spas ont rouvert leurs portes lundi en espérant que cette traversée du désert était la dernière.

«On espère vraiment que c’est la dernière fois et que les gyms ne seront pas amenés à fermer encore», lance le président d’Éconofitness Renaud Beaudry, traduisant le sentiment de bien des propriétaires et clients.



«C’est plus d’un million de Québécois qui fréquentent les gyms. [...] Quand on ferme les gyms, on restreint l’accès à l’activité physique et ça, ce n’est pas souhaitable pour la santé publique, pour la santé de manière générale de la population», rappelle-t-il.

Dans les salles de sport, de nombreux membres étaient d’ailleurs impatients de renouer avec leur routine qui a été perturbée pendant 15 des 23 derniers mois.



Comme une famille



«S’entraîner à la maison, ce n’est pas comme s’entraîner ici. L’effet de groupe, la musique, c’est dynamique et ici, c’est une grande famille. On s’ennuyait de voir le monde. C’est de retrouver l’intensité que je ne suis pas capable de reproduire chez nous. L’effet de groupe me pousse un peu, beaucoup», témoigne Claudine Desrosiers, qui fréquente le centre CrossFit Lac-Beauport.



«C’est le plus beau jour des deux derniers mois. C’est comme si c’était la Saint-Valentin et Noël en même temps», s’est exclamé le propriétaire de l’établissement, Mathieu Corriveau, qui s’était mobilisé pour la réouverture des centres d’entraînement il y a deux semaines.

Celui-ci prévient que les conséquences économiques des fermetures à répétition se feront sentir pour encore plusieurs mois.



«Oui, il y a des subventions et elles aident pendant qu’on est fermés, mais là où on va avoir besoin d’aide aussi, c’est dans trois mois, six mois, l’année prochaine, parce que notre chiffre d’affaires n’est jamais revenu où on était en mars 2020», souligne-t-il.

La fin d’un «cauchemar»



Le soulagement était palpable aussi du côté des spas, même si la reprise des opérations, lundi, est arrivée un peu tard pour profiter de la manne de la Saint-Valentin.



«Chaque jour, c’est des milliers et des milliers de dollars qu’on perd. Ç’aurait été quoi de nous ouvrir [durant la fin de semaine] en même temps que le reste des assouplissements pour les “get together” pendant le Superbowl», se demande Guillaume Lemoine, copropriétaire de Strøm spa nordique.



Il se dit malgré tout «très heureux, soulagé» de la réouverture, et «dans l’espoir que ce mauvais cauchemar ne survienne plus jamais».



Rappelons que les gyms comme les spas ont ouvert à 50 % de leur capacité. Cette limite sera levée le 14 mars, avec maintien du passeport vaccinal.

