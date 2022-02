Auston Matthews trouve sa voix comme leader des Leafs

Après avoir vu les Maple Leafs de Toronto subir un humiliant échec éliminatoire contre le Canadien de Montréal, l’an dernier, l’état-major de l’organisation ontarienne a lancé un défi à sa superstar Auston Matthews : trouver sa voix comme leader de l’équipe.

Mener par l’exemple en usant jusqu’à la corde la lumière rouge derrière les gardiens adverses ne suffit plus pour l’Américain, a jugé son entraîneur-chef Sheldon Keefe.

«Il se tient beaucoup pour responsable, parce qu’il sait que cela vient avec son statut», a estimé Keefe, dont les propos ont été repris par le réseau Sportsnet.

«Il sait qu’il doit mener le bal et rendre ses coéquipiers meilleurs. Je crois qu’il a fait un travail exemplaire sur ce plan et que c’est venu naturellement pour lui.»

Toujours incapables de franchir le premier tour éliminatoire, les Leafs ont garni leur formation de vétérans aguerris et de champions de la coupe Stanley. Selon Jason Spezza, l’une des voix les plus importantes dans le vestiaire torontois, les jeunes étoiles des Leafs ont trouvé la leur cette saison.

«Certains de nos jeunes leaders ont vraiment pris le contrôle de cette équipe, a-t-il dit. Auston s’est transformé en meneur dans le vestiaire. Ses habitudes quotidiennes ont toujours été exemplaires, mais il initie maintenant des conversations au bon moment avec ses coéquipiers.»

L’attaquant suédois William Nylander a abondé dans le même sens au sujet du dernier récipiendaire du trophée Maurice-Richard, décerné au meilleur buteur de la ligue.

«Il a toujours mené sur la patinoire. Mais maintenant, dans le vestiaire, il s’exprime quand il juge que c’est nécessaire.»

Passer au prochain niveau

Cette saison, les Leafs affichent un excellent dossier de 30-12-3. Matthews mène la charge avec 32 buts et 55 points en 42 rencontres.

«J’en suis à ma sixième saison maintenant, donc je pense qu’il était vraiment temps pour moi de prendre un autre pas dans cette direction, a confié le joueur de centre de 24 ans. Je veux être moi-même tous les jours et établir des standards dans le vestiaire pour tout le monde.»

Keefe a d’ailleurs constaté une hausse de son implication cette saison, particulièrement dans ses replis défensifs.

«Si tu te mets dans le chemin d’Auston Matthews ces jours-ci, il ne s’arrête pas. Il va garder ses pieds en mouvement et il va t’enlever la rondelle. C’est un excellent signe.

«Il a assumé ce rôle plus important de leader. Je crois qu’il reconnaît où il se situe dans notre équipe et dans la ligue, et il sait ce qu’il veut que notre organisation accomplisse.»

Les Maple Leafs devaient visiter le Kraken de Seattle pour la première fois de leur histoire, lundi soir.

