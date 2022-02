Briannah Donolo poursuit son rêve

Huit ans après avoir fait sensation en chantant les hymnes nationaux au Centre Bell, la Montréalaise refait surface en tant qu’artiste pop, et la jeune femme vise une carrière internationale.

Depuis l’été dernier, celle qui chante maintenant sous le nom de Rêve (choisi pour évoquer à la fois l’aspect éthéré qu’elle veut donner à sa musique et ses racines montréalaises) a lancé trois chansons électro-dance : Skin 2 Skin, Still Dancing et CRTL + ALT + DEL.

Cette dernière attire particulièrement l’attention. Écouté plus de huit millions de fois sur Spotify, le titre a été inclus sur la trame sonore du jeu vidéo FIFA 2022 Volta Football, de EA Sports.

« Elle s’est retrouvée sur le jeu deux semaines après sa sortie. Ça lui a donné une poussée », se réjouit Briannah Donolo, jointe à Toronto, où elle vit maintenant.

Trouver le bon son

Le 13 novembre 2014, la chanteuse, alors âgée de 18 ans, avait fait tourner les têtes en entonnant les hymnes américain et canadien avant un match Canadiens-Bruins.

Son interprétation impeccable, avec une touche pop, et sa beauté en avaient fait la chouchoute instantanée de la presse à potins. Le populaire site américain TMZ avait même réalisé une entrevue avec elle.

Depuis, Briannah Donolo a joué la carte de la discrétion, préférant se concentrer à jeter les bases de sa carrière musicale sans précipiter les choses.

« On a passé les dernières années à développer mon son. Il y a tellement de genres musicaux que j’adore. Il fallait que je trouve quels messages je voulais véhiculer en tant qu’artiste et dans quel style j’allais être à l’aise. Finalement, ce fut la musique dance », explique-t-elle.

Album en chantier

Repérée et signée chez Universal, là voilà maintenant en plein cœur du processus de création d’un premier album, qui verra le jour entre Toronto, Miami et Londres.

Dans la métropole floridienne, elle a même passé du temps en studio avec le producteur Ape Drums, un des membres du populaire trio de musique dance électronique Major Lazer.

« On a créé sur une chanson ensemble. C’est très excitant. Il est une de mes idoles », dit celle qui se dit inspirée par Kaytranada et Lady Gaga.

L’album, espère-t-elle, sortira avant la fin de 2022. L’objectif est surtout de pouvoir monter sur scène et chanter devant un public dès que possible.

« C’était incroyable de chanter devant plus de 20 000 personnes au Centre Bell, mais maintenant j’aimerais que le public chante mes propres compositions. »