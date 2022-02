Deux camions à ordures en renfort à Lévis pour combler les ratés de Sani-Terre

Insatisfaite du service offert par Sani-Terre pour la collecte des déchets, la Ville de Lévis fera appel à un deuxième sous-traitant et à deux nouveaux camions afin d’éviter des bris de service.

En quête de renforts, la Ville prévoit lancer sous peu un appel d’offres afin de dénicher un autre fournisseur qui sera appelé, au besoin, à combler les ratés de la collecte si Sani-Terre Environnement faillit à nouveau à la tâche.

Les retards de la collecte des ordures ont fait la manchette à plusieurs reprises depuis deux ans, tant sur la rive-nord que sur la rive-sud. À chaque fois, c’est le fournisseur Sani-Terre qui était pointé du doigt. Raté de main-d’œuvre, bris de camions, travaux sur le pont; plusieurs motifs ont été évoqués par Sani-Terre.

En janvier dernier, lors du plus récent épisode médiatisé, les retards dans le calendrier de la collecte avaient été justifiés par une éclosion de COVID-19 au sein du personnel de l’entreprise, qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Ville de Lévis.

Visiblement exaspéré des retards et du service «en dents de scie» offert par Sani-Terre, le maire de Lévis a dit vouloir «passer à l’action» rapidement pour régulariser la situation et «régler définitivement» le problème, en cas de pépins futurs.

Pénalités de 108 000 $

Les coûts engendrés par le deuxième fournisseur – qui interviendra au besoin – seront donc automatiquement refilés à Sani-Terre, a-t-il prévenu. L’entreprise a déjà écopé de pénalités de 108 000 $ depuis un an, pour le non-respect de son contrat.

«La collecte des déchets, c’est un service essentiel à la population. On ne peut pas se permettre, du jour au lendemain, de ne plus ramasser les déchets ou de les ramasser à des horaires variables. On ne peut pas parce que le chaos s’installe rapidement.»

Dans les prochains mois et les prochaines années, la Ville de Lévis s’attend à être confrontée à nouveau à des problèmes liés à la pénurie de main-d’œuvre. À plus long terme, elle envisage désormais de reprendre en partie ou en totalité la collecte des ordures et de confier le travail à ses propres cols bleus pour être «autosuffisante». La Ville de Québec a adopté la même stratégie en partie, depuis juin 2020, dans l’arrondissement Beauport.

