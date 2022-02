Un pédo récidiviste écope d’une peine «à durée indéterminée»

Un pédophile récidiviste qui s’en était pris à une fillette de 5 ans dans les vestiaires d’une piscine publique a écopé d’une peine « à durée indéterminée », ce qui revient pratiquement à l’enfermer et à jeter la clé.

« Une mesure moins sévère ne protégera vraisemblablement pas de façon suffisante le public », a tranché la juge Silvie Kovacevich la semaine passée avant de condamner Steve Hurdle, au palais de justice de Montréal.

C’est qu’Hurdle, 42 ans, est incapable de contrôler ses pulsions sexuelles. En 2001, il avait reçu une première condamnation pour une agression sexuelle et des voies de fait.

Quatre ans plus tard, il avait récidivé en s’en prenant à une fillette de 4 ans, dans un Dollarama de Sherbrooke.

Il a ensuite récidivé en agressant sexuellement une enfant de 5 ans, en 2014, à Montréal.

« Les séquelles [sur la victime] sont multiples, et seuls le temps et le soutien approprié pourront lui permettre de surmonter cette épreuve qu’aucun enfant ne devrait vivre », a commenté la magistrate, en soulignant le travail des proches qui lui ont offert un « soutien indéfectible ».

Un crime de trop

Pour la Couronne, c’était toutefois la victime de trop. Car même si elle avait déjà obtenu dans le passé l’étiquette pour qu’il soit « à contrôler », ça n’avait pas empêché Hurdle de récidiver.

Cette fois, elle a réclamé qu’il soit déclaré délinquant dangereux, et qu’il ne puisse plus sortir avant une période « indéterminée ». Il s’agit, avec la perpétuité, de la sentence la plus sévère qui puisse être infligée au Canada.

Pour appuyer sa demande, la poursuite a déposé de nombreuses preuves, dont des rapports d’experts et d’autres, carcéraux, faisant état des risques élevés de récidive.

Hurdle a bien tenté de s’opposer, notamment en faisant étirer le dossier pendant sept ans et en jurant qu’il allait changer, mais sans succès.

« Cherchant à démontrer l’étendue de ses remords [...] il propose des idées grandioses, entre autres en offrant de faire des dons d’organes », a noté la juge, qui n’a pas été dupe.

Le pédophile, qui était déjà détenu préventivement, a donc repris la direction du pénitencier, sans savoir s’il respirera un jour l’air de la liberté.

Une première audience aux libérations conditionnelles est prévue après sept ans d’incarcération, et son dossier sera ensuite réévalué tous les deux ans.

Ses chances de sortir sont toutefois très minces, puisque selon un rapport de 2019, sur 650 détenus qui ont écopé d’une telle condamnation, à peine 5 % ont pu profiter d’une liberté... sous haute surveillance.

