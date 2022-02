L'Ontario annonce la levée des mesures sanitaires, incluant le passeport vaccinal

OTTAWA | Le premier ministre de l'Ontario annonce la levée des mesures sanitaires, y compris l’abolition du passeport vaccinal.

Les restrictions seront levées progressivement à partir du 17 février pour permettre les rassemblements de 25 personnes dans les résidences privées et de 100 personnes lors d’évènements sportifs ou artistiques.

Dès le 1er mars, le passeport vaccinal passera complètement à la trappe et plus aucune restriction quant au nombre de personnes rassemblées ne sera appliquée à ce stade.

Le port du masque à l’intérieur sera néanmoins maintenu pour une durée indéfinie.

L’annonce intervient après 18 jours d’occupation de la capitale fédérale. Le pont de Windsor, en Ontario, a été débloqué dimanche mais plusieurs passages frontaliers stratégiques du pays sont encore bloqués ce matin.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a insisté pour dire que sa décision était «basée sur la science» et qu’elle avait été prise «non pas à cause de ce qui se passe à Ottawa et à Windsor, mais malgré cela».

Dans les rues d’Ottawa, l’annonce venue de Toronto a donné du carburant aux occupants. Les camionneurs font raisonner leur klaxon et gronder leurs moteurs, mais ils signalent que le combat continue.

«On ne part pas tant que le passeport sanitaire n’est pas levé dans toutes les provinces», a dit Gina venue de Nouvelle-Écosse, ses cris de joie étouffés par le bruit des klaxons.

Les manifestants venus de tout le pays, y compris du Québec, exigent la levée de toutes les mesures sanitaires dans toutes les provinces. En plus des règles sanitaires provinciales, ils en ont contre l’obligation vaccinale pour les employés fédéraux et ceux des secteurs régulés par le fédéral, dont les transports.

Ils vont même plus loin, réclamant la démission pure et simple du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, qu’ils estiment «liberticide».

La semaine dernière, un des organisateurs du convoi, l’ex-militaire Tom Marazzo, a appelé les partis d’opposition et la gouverneure générale à s’asseoir avec son organisation afin de former une coalition.

– Avec la collaboration d'Erika Aubin

