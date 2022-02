Manque de lits: 1400 Québécois morts à l'urgence sur une civière

Plus de 1400 patients sont décédés dans le brouhaha des urgences des hôpitaux l’an dernier faute de lits disponibles sur un étage, une hausse de 28 % qui soulève l’indignation.

« C’est épouvantable, réagit Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades. Je ne pensais pas qu’il y en avait autant. »

Pas moins de 1437 patients sont décédés dans les urgences du Québec en 2020-2021, alors qu’ils s’y trouvaient depuis plus de 12 heures, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La moitié des gens décédés y étaient même depuis plus de 24 heures.

Il s’agit d’une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente, et aussi le pire bilan des cinq dernières années. Les gens décédés avaient en moyenne 72 ans.

Considérant que les urgences du Québec ont connu une chute des visiteurs avec la pandémie, la proportion des décès est aussi en hausse.

« Humainement, je trouve ça vraiment discutable », avoue la Dre Élyse Berger-Pelletier, une urgentologue de l’hôpital de Lévis qui s’est récemment intéressée à ces statistiques, alors qu’elle travaillait pour le MSSS.

Réseau fragile

« Ce n’est pas digne, croit M. Brunet. On a un réseau pas mal fragile, et c’est un autre des terribles exemples à l’appui. »

Le Journal a choisi de ne présenter que les données des décès après 12 heures à l’urgence. Avant ça, toutes sortes d’impondérables peuvent expliquer la mort, ont précisé plusieurs médecins.

« Après 12 heures, on le voit venir que ça ne va pas. On a le temps de prendre une décision, assure la Dre Berger-Pelletier. L’accès aux lits est rendu gangrené, même les gens sur le point de mourir n’ont plus accès ! »

Évidemment, la première vague de la COVID-19, au printemps 2020, a été difficile. Plusieurs patients sont même morts seuls, sans leur famille.

« Monter un patient à l’étage, ce n’est pas toujours facile, avoue la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec. Il faut attendre le statut COVID, il y a tellement de rigidité pour protéger tout le monde... Des fois, ça prenait beaucoup de temps. »

« Et malheureusement, le personnel de l’urgence est moins attentionné que celui des soins palliatifs », ajoute-t-elle.

Lorsqu’aucun lit n’est accessible et que le patient est sur le point de mourir, les équipes tentent de trouver un coin tranquille.

« On essaie d’avoir un cubicule fermé, plus intime. Mais il y a des hôpitaux qui n’ont pas ça, où c’est à moitié tout croche », avoue la Dre Berger-Pelletier.

Qualité des soins

À noter que les décès à l’urgence sont revus à l’interne pour assurer que les protocoles ont été respectés. Malgré cela, la Dre Berger-Pelletier s’interroge sur la qualité des soins.

« Y a-t-il moyen de faire ça plus dignement ? [...] Culturellement, ça se détériore, d’année en année. Avec la pénurie de personnel, on dirait que c’est encore plus acceptable de laisser des patients à l’urgence. »

De son côté, le MSSS dit ne pas pouvoir lier la hausse des décès à la pandémie, que « seule une étude scientifique pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse », écrit-on.

Par ailleurs, les données de l’année en cours ne sont pas de bon augure, puisque la cinquième vague de la pandémie n’est pas encore compilée.

PATIENTS MORTS À L’URGENCE

2021-2022* 1125

2020-2021 1437

2019-2020 1126

2018-2019 1022

2017-2018 912

2016-2017 1150

NDLR : Patients morts après au moins 12 heures à l’urgence, souvent sur civière.

*Année en cours, données d’avril à décembre 2021

