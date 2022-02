Joyeuse Saint-Valentin

Photo courtoisie

Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de l'amitié. Après la fête de Noël, voici la plus grosse journée pour l’achat de cadeaux. Fleurs, chocolats et bijoux seront des incontournables de même que le souper en amoureux au resto. Un récent sondage révèle que cette année le budget pour le 14 février est en baisse de 17% comparé à l'an passé, et inférieur de 34% par rapport à 2020, la dernière année de référence avant la Covid. Le budget moyen alloué par les Québécois à la Saint-Valentin cette année sera de 62$ - soit 2$ de moins qu'au niveau national. Près d'un Québécois sur deux dépensera moins cette année pour cette fête.

La réussite scolaire par le sport

Photos courtoisie

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire (du 14 au 18 février) et avec la reprise des activités sportives, l’organisme Le Diplôme avant la Médaille (DAM), qui se sert du sport comme levier d’intervention, vient de recevoir un don de 150 000 $ de la Banque Scotia qui lui permettra de former plusieurs entraîneurs sportifs et de recruter davantage de tuteurs bénévoles, indispensables à la réussite de ses activités. Le DAM, qui encourage la réussite scolaire des élèves à risque de décrochage, a connu des résultats impressionnants dans les dernières années. Depuis 2012, DAM a soutenu près de 600 jeunes à travers quatre écoles partenaires dans la région de la CapitaleNationale. Au total, ce sont plus de 430 tuteurs bénévoles et plus de 70 entraîneurs qui ont contribué à la mission de l’organisme. Ce don de 150 000 $ au DAM rejoint particulièrement Jean-François Turgeon, ancien joueur de football du Rouge et Or, devenu chef de marché région de Québec et directeur de succursale à la Banque Scotia. https://www.journeesperseverancescolaire.com/

Un autre don de 1M$

Photo courtoisie

Par l’entremise de sa Fondation, l’Université Laval vient de recevoir un autre don d’un million de dollars cette fois du juge à la retraite René Dussault (photo). Partagé à parts égales entre les facultés de droit et de médecine, ce généreux don permettra de poursuivre deux combats menés de front par M. Dussault durant plusieurs années, soit le respect et l’inclusion des communautés autochtones et la sensibilisation au don et à la transplantation d’organes. M. Dussault souhaite ainsi perpétuer ses implications sociales pour développer une société plus juste, inclusive et en santé. Ce don permettra à l’Université Laval de créer la Chaire de leadership en enseignement René-Dussault sur l’inclusion des traditions autochtones dans l’enseignement du droit qui sera rattachée à la Faculté de droit. À la Faculté de médecine, l’autre moitié du don permettra de créer le Fonds de développement et de formation – dialyse et transplantation rénale René-Dussault.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 février 2017. En poste depuis le 5 juin 2012 à titre d’entraineur-chef des Canadiens de Montréal, Michel Therrien, qui en était à son deuxième séjour avec le Canadien est congédié. Il est remplacé par Claude Julien lui-même congédié par les Bruins de Boston, 7 sept jours auparavant.

Anniversaires

Dre Johanne Blais (photo) médecin clinicienne au GMF-U St-François d’Assise et enseignante...Petr Svoboda, ex-joueur de la LNH (1984-2001), avec le Canadien de 1984 à 1992, 56 ans...Meg Tilly, actrice américaine, sœur de Jennifer Tilly, 62 ans...Jim Kelly, ex-quart-arrière de la NFL (Bills), 62 ans...Michael Bloomberg, ex-maire de New York, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 février 2007 : Alexandre Morin (photo), 16 ans, jeune athlète de Sillery... 2019 : Clinton Wheeler, 59 ans, joueur de basket-ball professionnel américain avec une brève carrière dans la NBA (1987-1989)... 2015 : Michel Ferrero, 89 ans, le père du Nutella... 2011 : Jean-Marc Léger, 84 ans, journaliste et auteur, et 1er directeur de l’OLFQ... 2009 : Pierre Gobeil, 75 ans, ex-directeur des sports au Montréal-Matin... 2007 : Noël Moisan, 89 ans, a incarné le premier Bonhomme Carnaval... 2006 : Darry Cowl, 80 ans, acteur français... 2004 : Marco Pantani, 34 ans, cycliste italien... 1995 : Michel Gazzo, 71 ans, acteur américain (Le Parrain II).