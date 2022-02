«Lac-Noir» sur Club illico: un nouveau genre pour Stéphane Demers

Stéphane Demers joue l’un des rares personnages n’ayant rien d’étrange ou de menaçant dans la nouvelle série de genre «Lac-Noir».

Le comédien se glisse dans la peau du chef de police Adrien Archambault, un homme doté d’une force tranquille qui accueille à bras ouverts une policière de la ville, Valérie Roberge (Mélissa Désormeaux-Poulin), venue remplacer un agent de Lac-Noir disparu sans laisser de traces.

Grâce à la caméra du réalisateur Frédérik D’Amours, à la musique inquiétante de Mario Sévigny et au jeu de plusieurs comédiens de talent, on se met rapidement à douter de tout un chacun au sein de cette communauté isolée des Laurentides. On prend d’ailleurs un malin plaisir à brouiller les pistes et à nous faire douter de nombreux protagonistes. Tant le boucher Eddy (Normand D’Amour) et son fils Cédric (Pierre-Alexis St-Georges), le maire Conrad Cochrane (Andreas Apergis) que les frères Provost (Alexandre Castonguay et Étienne Lou) ont quelque chose d’inquiétant. Mais qu’en est-il vraiment?

«Adrien, c’est un homme protecteur. C’est un bon gars, qui veille sur sa gang et même sur la nouvelle venue du village», a dit Stéphane Demers en entrevue avec l’Agence QMI. Le chef de police Archambault prend en effet Valérie sous son aile. Ils ont en commun d’avoir vécu des trucs difficiles avec un collègue, comme on le découvre au fil des huit épisodes de la série.

De par ce qu’ils ont chacun expérimenté, «forcément ça crée un lien immédiat entre Adrien et Valérie. Elle est les yeux du public quand elle entre dans ce village-là, elle va se retrouver dans des situations très difficiles, mais heureusement Adrien va être là pour elle», a-t-il ajouté.

Stéphane Demers est heureux de changer de registre, car on fait souvent appel à lui pour interpréter des gens troublés ou excentriques, comme dans «Faits divers» récemment. «Je défends un personnage très positif, qui amène cette image très protectrice de sa famille, de sa sœur et de sa nièce, c’est un policier, de par sa fonction, mais aussi comme humain.»

Frédérik D’Amours a donné des «devoirs» à Stéphane Demers, qu’il a longtemps dirigé dans la série «O’», afin qu’il se familiarise avec les codes propres aux séries de genre. Et ce projet l’a amené ailleurs.

«Mon moteur principal, c’est d’apprendre et de travailler en équipe. Je m’en rends compte plus j’avance dans ce métier-là: ce que j’aime le plus, c’est de faire des rencontres, de bâtir des choses ensemble, c’est ça qui m’excite le plus. C’est un métier qui est vaste, il y a plein de choses à découvrir.»

Rigueur et bonne humeur

Le comédien vante les qualités de sa partenaire de jeu Mélissa Désormeaux-Poulin. «C’est une fille qui est extrêmement rigoureuse, et ça c’est en équilibre avec beaucoup de plaisir en faisant les choses, ce qui me rejoint complètement, car mon adage est "rigueur et bonne humeur". Je veux être assez préparé pour pouvoir avoir du "fun" même si ça va vite sur le plateau. On arrive à avoir un niveau de liberté qu’on n’aurait pas si on était en retard. D’arriver en ayant fait son travail en amont fait en sorte qu’on est disponible aux suggestions de tout le monde», a dit Stéphane Demers, qui discute beaucoup avec l’équipe technique et l’accessoiriste, notamment, pour nourrir son jeu.

Dans «Lac-Noir», son intensité d’interprète est davantage «dans l’implosion au lieu d’être dans l’explosion», selon lui. «Le défi à ce moment-là c’est d’amener l’intensité que tu veux donner à l’intérieur, et de faire confiance aux gens que la caméra va la percevoir. C’est toujours excitant, mon personnage est bien posé, mais comme protecteur il va être obligé d’être moins vers l’intérieur, d’être plus vers l’extérieur, c’est un personnage multicouche.»

Produite par Pixcom, la première saison de la série de genre «Lac-Noir» est disponible dès maintenant sur Club illico.

