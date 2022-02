Le Musée de la civilisation à la recherche d’objets ayant appartenu à René Lévesque

Le Musée de la civilisation lance un appel au grand public pour trouver des objets ayant marqué la vie de René Lévesque afin d’enrichir une exposition qui lui sera dédiée à compter de novembre prochain.

Figure marquante du paysage politique québécois, René Lévesque aurait eu 100 ans en août prochain. Pour souligner l’occasion, le Musée de la civilisation et la Fondation René-Lévesque s’associent pour réaliser une exposition qui ouvrira ses portes le 17 novembre 2022.

«Nous avons choisi une approche beaucoup plus intimiste. On connait moins la période de l’enfance et de l’adolescence de René Lévesque, ses années à New Carlisle où il cohabite beaucoup avec la population anglophone. Ce sont tous ces événements de la sphère plus privée qui marque au fur et à mesure et qui jalonnent la construction de la personnalité de René Lévesque. C’est ça qu’on veut présenter aux visiteurs», a expliqué Coline Niess, chargée de projet d’exposition.

Le Musée s’intéresse aux objets des différentes périodes de la vie de René Lévesque, mais surtout celle précédant 1960. De sa naissance en 1922 et de son enfance à New Carlisle, de la vie de jeune adulte à Québec, de ses missions de correspondant de guerre, de son parcours en journalisme et de sa carrière politique.

Les instigateurs de cette exposition demeurent convaincus que le parcours de René Lévesque, son style et ses réalisations sont encore aujourd'hui d'un grand intérêt, et pour plusieurs, suscitent l'admiration ou, à tout le moins, un grand respect.

L'exposition mettra de l'avant les étapes de vie marquantes qui ont forgé la personnalité de Lévesque jusqu'à son décès en 1987. La présentation misera sur la diffusion de documents d'archives et d'objets significatifs.

«On s’est rendu compte que dans les collections et les fonds d’archives nationaux, il y a beaucoup d’objets après 1956, lors de son saut en politique comme député libéral, et on cherche à trouver des objets du quotidien qui ont marqué sa personnalité», a-t-elle ajouté.

Jusqu’au 14 avril 2022

L’appel à contribution destiné au grand public afin de recueillir des objets, des documents, des œuvres artistiques ou des souvenirs matériels liés à la vie de René Lévesque pouvant être retenus se déroulera du 14 février au 14 avril 2022.

«Il y a toute une partie de l’exposition qui va être dédiée au legs de René Lévesque. On s’adresse beaucoup aux 18-35 ans qui ne se rendent pas compte dans leur quotidien de l’apport de René Lévesque. On va aller les chercher avec des moyens numériques à eux. On va les interpeller sur des petites choses du quotidien.»

Cette exposition est d’une durée prévue d’un an. Les objets peuvent être soumis par le biais d’un formulaire disponible sur le site internet du Musée.

«Les objets les plus pertinents seront présentés dans l’exposition et s’il y en a qui sont incontournables, nous avons un comité d’acquisition au Musée qui se penchera sur l’objet en question avec plaisir», a expliqué Mme Niess.

«Je suis certaine qu’on va trouver des choses incroyables», dit-elle.

Cette exposition constituera l'un des piliers des commémorations entourant le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque. Une série d'activités seront mises de l'avant et viendront célébrer la mémoire du 23e premier ministre du Québec dans les prochains mois.