«L'épicerie»: dernière saison pour Denis Gagné

Triste nouvelle pour les férus de l’émission «L’épicerie»: Denis Gagné, qui coanime le magazine depuis ses débuts il y a 20 ans, a annoncé qu’il quittera son poste à la fin de la saison.

Il en aurait fait l’annonce à ses collègues ainsi qu’à la direction de l’information dès le lancement de la saison en cours, à l’automne. Le coanimateur aurait alors indiqué qu’il ne renouvellerait pas son engagement annuel à l’issue de cette saison et qu’il avait envie de vivre de nouveaux défis.

«Après 20 ans de rencontres formidables, autant dans les équipes qu’auprès des invités qui ont généreusement partagé leur savoir et leur passion, je ressens aujourd’hui l’envie du vertige de la page blanche pour voir ce qui va y apparaître», a écrit l’animateur dans son message envoyé à la direction.

Originaire de Sherbrooke, Denis Gagné cumule plus de 30 ans de carrière dans les médias. Comédien et chroniqueur, il a aussi animé plusieurs émissions à la radio et à la télévision avant d’être à la barre du mythique magazine d’information.

«L’épicerie est un magazine de proximité et Denis incarne magnifiquement ce rapport privilégié avec le public qui est au cœur du succès de l’émission depuis ses débuts. Nous lui sommes très reconnaissants pour son implication et son engagement dans l’équipe durant toutes ces années » a déclaré Luce Julien, directrice générale de l’information de Radio-Canada.

La direction de l’information n’a pas fait d’annonce sur les conséquences de ce départ, mais a tout de même avisé qu’elle prendrait le temps de réfléchir pour la suite des choses.

Johane Despins devrait quant à elle demeurer à l’animation de l’émission.

«L’épicerie» sera de retour sur ICI TÉLÉ après la pause olympique, le 23 février.