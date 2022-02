LHJMQ: L’Océanic affronte une autre équipe de tête

RIMOUSKI | Quelques jours après avoir surpris les Sea Dogs de Saint John, l’Océanic de Rimouski tentera de vaincre une autre formation de tête, mais cette fois sur la route alors que la jeune formation de Serge Beausoleil affrontera les Remparts ce mardi à Québec.

La recette sera un peu semblable à celle qui a permis de l’emporter face aux Sea Dogs, c’est-à-dire commencer par ne pas être impressionné par l’adversaire. Serge Beausoleil précise que c’est encore plus difficile de battre une équipe de premier plan sur la route. «C’est un gros défi pour nous contre une équipe de premier plan. Oui, ils ont perdu quelques matchs à la reprise avec leur premier trio sur le protocole de la COVID-19, mais là ils sont revenus. C’est une équipe qui joue bien et qui a beaucoup de profondeur», a commenté le pilote de l’Océanic qui estime que ces jeunes joueurs progressent plus rapidement en affrontant les meilleures équipes.

Appliquer le plan de match

Pour l’Océanic, la clé du succès, c’est d’appliquer le plan de match des entraîneurs. «Nous avons beau avoir les meilleurs plans du monde, si les joueurs ne les appliquent pas, ça ne donne rien. Nous avons la chance d’avoir des jeunes réceptifs qui sont très agréables à «coacher». Un jeune comme Mathis Aguilar démontre de belles choses. Il a seulement une demi-saison d’expérience dans la Ligue», a analysé Serge Beausoleil.

Quatre absents

L’Océanic sera de quatre joueurs, soit les attaquants Xavier Cormier, Alexandre Lefebvre et Louis Robin ainsi que le défenseur Charles Côté. Les deux derniers ont été blessés vendredi dernier contre les Sea Dogs et ils devraient rater entre sept et 10 jours d’action. Un attaquant sera donc rappelé pour le match à Québec.

Serge Beausoleil se réjouit de la performance de ses deux gardiens de but Gabriel Robert et Patrik Hamrla le week-end dernier, après des matchs plus difficiles. «Nous savions que nous avions deux bons gardiens. Ils nous ont permis de rester dans les matchs. On va établir notre plan demain (mardi) pour les matchs de la semaine», a mentionné le coach, qui se réjouit de voir son équipe être parmi les formations les plus disciplinés du circuit Courteau. «Le meilleur désavantage numérique, c’est celui que tu n’as pas besoin d’écouler. Nous avons été clairs avec les gars. Nous ne voulons pas de pénalités pour des coups de bâtons.»

Beaucoup de hockey

L’Océanic jouera 34 parties en 76 jours. «C’est un marathon. On va prendre cela semaine par semaine. Avec un calendrier aussi serré, les repos seront plus importants que les entraînements. Nous aurons 16 ou 17 entraînements complets d’ici la fin de la saison», a lancé Serge Beausoleil.