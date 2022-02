«L’île de l’amour»: la deuxième saison se déroulera en République dominicaine

Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan seront de retour ce printemps dans la deuxième saison de L’île de l’amour, qui se déroulera cette fois dans la ville balnéaire de Las Terrenas, en République dominicaine.

Après la première saison qui s’est tenue à Los Cabos, au Mexique, les nouveaux Insulaires vont déposer leurs valises dans une luxueuse villa valant plusieurs millions de dollars. Contrairement à l’an dernier, cette demeure, installée sur la péninsule de Samaná, se trouve directement en bordure de mer et est isolée. Elle a été louée l’an dernier par Enrique Iglesias pendant le tournage d’un clip.

Naadei Lyonnais reprendra l’animation des cérémonies de la flamme, mais c’est Mehdi Bousaidan que l’on entend plus souvent, grâce à son rôle de narrateur, lui qui multiplie les blagues et désamorce les moments plus tendus. C’est nécessaire de rire, car la production bouscule les couples qui peuvent être appelés à se former aussi rapidement qu’à exploser, au gré des rebondissements.

Des photos montrent une destination ensorcelante, de quoi faire rêver les futurs candidats, surtout avec le froid mordant des dernières semaines. Les inscriptions sont officiellement lancées en ligne [auditionsiledelamour.com] pour l’émission produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec TVA et Québecor Contenu.

Des célibataires âgés de 20 à 30 ans sont recherchés. «Le parfait ou la parfaite Insulaire doit être extraverti(e), avoir le goût de faire de nouvelles rencontres amoureuses, avoir envie de vivre une expérience de groupe hors du commun et aimer les émotions fortes!» a-t-on souligné lundi, dans un communiqué, au moment de donner tous les détails entourant la nouvelle saison.

On promet du sable blanc et des eaux cristallines pour les participants de la deuxième mouture de L’île de l’amour, adaptation de l’émission britannique ITV. TVA a annoncé récemment qu’elle va aussi adapter un autre format d’ITV, soit la téléréalité I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!.

La saison dernière, L’île de l’amour a notamment permis de fidéliser un large public par l’entremise de la plateforme TVA+, où la téléréalité sera à nouveau disponible en même temps que la diffusion à TVA. Il n’y aura donc pas de contenus à suivre sur Évasion contrairement à l'an dernier.

