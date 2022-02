LNH: le Wild remonte et résiste face aux Wings

Tirant de l’arrière 2 à 0 après seulement quatre minutes de jeu, les joueurs du Wild du Minnesota se sont retroussé les manches et ont inscrit sept buts pour finalement vaincre les Red Wings de Detroit 7 à 4, lundi soir Xcel Energy Center.

C’est Matt Boldy qui a été la grande vedette offensive des vainqueurs. L’attaquant de 20 ans a touché la cible à trois reprises, en plus d’amasser une mention d’aide. Il s’agit du premier tour du chapeau de la carrière du joueur de première année et de son quatrième match avec plus d’une réussite.

Deux des filets de Boldy ont été obtenus en avantage numérique. Joel Eriksson Ek a aussi profité de l’indiscipline des Wings pour s’inscrire à la marque. Kirill Kaprizov a quant à lui fait mouche à deux reprises, dont une fois dans un filet désert.

Ryan Hartman a également profité des dernières secondes de la rencontre pour inscrire son 19e de la présente campagne. Mats Zuccarello n’a pas été en reste, lui qui s’est fait complice de trois buts de ses coéquipiers.

Le club du Minnesota est en feu par les temps qui courent, lui qui a remporté 11 de ses 13 derniers matchs.

Chez les visiteurs, Dylan Larkin et Gustav Lindstrom ont inscrit deux filets rapides en début de match. Dans le cas du second, il s’agissait de son tout premier but dans la Ligue nationale de hockey.

En troisième période, les Red Wings ont tenté une remontée et sont passés bien près de réussir. Lucas Raymond et Sam Gagner ont rapproché la formation de Detroit à un seul but de leurs rivaux, et ce, avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire. C’était avant que Kaprizov et Hartman mettent le match hors de leur portée.

Fleury frustre les Jets

Au Canada Life Centre, le gardien Marc-André Fleury a été brillant dans un gain de 3 à 1 des Blackhawks de Chicago sur les Jets de Winnipeg.

Le Québécois de 37 ans a repoussé 31 des 32 tirs des patineurs du club du Manitoba pour signer sa 16e victoire en 2021-2022.

C’est Alex DeBrincat qui a inscrit le but qui a fait la différence dans ce duel. En troisième période, le franc-tireur a décoché un lancer parfait dans le haut du filet de Connor Hellebuyck. C’était son 28e but de la présente campagne.

Patrick Kane a amassé la première réussite des Hawks, tandis que Brandon Hagel a complété la marque dans une cage laissée à l’abandon à la faveur d’un sixième patineur.

L’unique joueur à avoir déjoué Fleury dans ce match est Mark Scheifele, qui a ainsi récolté au moins un point dans un quatrième match de suite.

