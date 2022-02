Marc-André Barriault terminera son contrat avec l'UFC

Le combattant québécois Marc-André Barriault aura la chance de terminer le contrat de quatre combats qui le lie à la Ultimate Fighting Championship (UFC).

L’athlète de 31 ans a confirmé la nouvelle dans une vidéo de 155 secondes diffusée sur sa page Facebook. C’était d’ailleurs la première fois qu’il parlait publiquement depuis sa défaite contre Chidi Ndjokuani, le 5 février à Las Vegas.

«C’est pas fini, a lancé le natif de Gatineau. Encore une fois, on va aller montrer que dans l’adversité, la résilience c’est la meilleure arme pour passer à travers, inspirer du monde.»

Le représentant de la Belle Province a plutôt mal paru à sa dernière sortie, la troisième de quatre prévues à son contrat. Ndjokuani lui a alors passé le knock-out après seulement 16 secondes.

«Je vais bien. C’est sûr que c’est une épreuve difficile. C’est la première fois que ça m’arrivait ce scénario-là, de dire Barriault. On sait dans quoi on embarque quand on rentre dans la cage.

«On avait un adversaire qui était "sharp". Il a fait ce qu’il fallait, au bon moment. C’est dommage parce que je n’ai pas vraiment eu la chance de m’exprimer dans le combat. J’avais beaucoup de choses que je voulais apporter dans cette performance-là, mais je vais garder ça en banque et ça ne va être que partie remise.»

Si Barriault a précisé qu’il remonterait dans l’octogone, il n’a toutefois pas mentionné quand il le ferait, ni contre qui il combattrait.