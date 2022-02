Marion Thénault est fière de sa septième place

La Québécoise Marion Thénault a bien réussi son deuxième saut pour prendre la septième place de l'épreuve de saut de ski acrobatique, lundi aux Jeux olympiques de Pékin.

Thénault, qui a récolté la médaille de bronze jeudi lors de la compétition par équipe mixte, a raté son atterrissage à son premier saut avant de se reprendre à sa deuxième tentative. Sa récolte de 91,29 points n’a toutefois pas été suffisante pour prendre part à la grande finale. Il ne lui manquait que 72 centièmes de point pour y parvenir au terme de la finale 1.

«C’est sûr que je suis déçue, mais j’ai fait un bon saut. J'étais tellement proche de la grande finale, ça fait mal au cœur. Mais je sais que je suis capable, vraiment, a-t-elle dit au micro de Radio-Canada. Je suis super fière de moi. Ça me donne faim pour plus.»

«Je suis quand même septième aux Jeux! C’est pas si mal.»

L’athlète de 21 ans croit par ailleurs qu’elle n’a pas atteint son plein potentiel. Elle compte bien augmenter le degré de difficulté de ses sauts pour faire mieux dans quatre ans, à Cortina d'Ampezzo.

Les Québécoises Naomy Boudreau-Guertin et Flavie Aumond étaient également en lice. Elles ont pris respectivement les 12e et 13e rangs des qualifications. La Chinoise Xu Mengtao (108,61 points) a triomphé, devant la Bélarusse Hanna Huskova (107,95) et l’Américaine Megan Nick (93,76).

Une victoire éclatante de Brad Gushue

Brad Gushue et ses coéquipiers ont terminé leur duel contre l’Italie avec éclat pour finalement l’emporter 7 à 3 dans un match du tournoi préliminaire des Jeux olympiques de Pékin, lundi.

L’Italie a tenté une double sortie complètement ratée avec sa dernière pierre du match, laissant le Canada clore cet affrontement avec le marteau et déjà deux pierres en position de marquer. Gushie n’a eu qu’à déposer une pierre sur le bouton pour permettre une récolte de trois points lors de ce neuvième et ultime bout.

Avec encore trois matchs en ronde préliminaire contre la Chine, la Grande-Bretagne et le Comité olympique russe (ROC), le Canada est troisième en vertu d’une fiche de 4-2. Les quatre premières nations passeront aux demi-finales.

Les femmes aussi

Chez les femmes, Jennifer Jones et sa troupe ont volé quatre points lors des deux premiers bouts et deux au cours du neuvième pour vaincre les Russes 11 à 5.

Les représentantes de l’unifolié doivent affronter la Grande-Bretagne tôt, mardi matin, heure normale de l’Est. Avant cette rencontre, elles montraient un dossier de 2-3, tandis que les Britanniques (3-2) étaient au quatrième et dernier échelon donnant accès aux demi-finales.

