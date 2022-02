Marketplace frappé par une vague d’arnaques

Le site de petites annonces Marketplace semble frappé depuis quelques mois par une vague de tentatives de fraude dans lesquelles des personnes, que leur compte Facebook situe en Europe, tentent d’acheter des objets de faible valeur à des Québécois.

L’acheteur s’intéresse à un objet et propose d’envoyer une entreprise de transport le chercher et le payer en argent comptant.

Le prétendu acheteur demande ensuite le courriel du vendeur. L’arnaqueur simulant cette fois travailler pour le transporteur envoie un lien par courriel pour que le vendeur paye une somme afin d’acquitter une assurance. Dans les cas soumis au Journal, le montant de l’assurance s’élevait à 150 $. Finalement, l’acheteur promet d’assumer les frais de l’assurance qui seront remis au vendeur par l’employé du transporteur. Bien sûr, personne ne viendra chercher ni payer l’objet, la fraude consistant uniquement à encaisser l’argent de la supposée assurance.

« Ils utilisent toujours des noms féminins et c’est toujours pour de petits objets. Mon miroir antique a aussi fait fureur », lance Denise Lemelin, une Beauceronne qui affirme avoir eu affaire à « des dizaines » de tentatives d’arnaques de ce genre au cours des derniers mois. Elles proviennent de personnes avec des profils Facebook européens.

« Ils ne négocient jamais le prix. Ils sont toujours très occupés. Ils nous envoient [le service de transport] Happy-Post le plus souvent. Il doit arriver le lendemain à une heure précise. Ils veulent absolument notre courriel », ajoute-t-elle.

Contraire aux procédures

James Anderson, de FedEx Canada, précise que « FedEx n’autorise pas l’envoi d’argent en espèces, de cartes-cadeaux activées, de cartes de crédit ou de débit prépayées. » Pour ce qui est d’Happy-Post, une société française, elle peut envoyer des colis au Canada, selon son site internet, mais n’offre pas le service d’expédition à partir du Canada.

« Nous avons enquêté sur le compte signalé et avons découvert qu’il avait été piraté. Nous avons placé ce compte dans un point de contrôle verrouillé et l’utilisateur devra fournir une preuve d’identité afin de sécuriser son compte. Nous encourageons les gens à signaler les annonces, les messages et les comptes s’ils pensent avoir rencontré une arnaque sur Facebook », a répondu l’entreprise à la tête de Marketplace.

Des cas à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) n’a pas de chiffres précis sur cette fraude en particulier, mais la porte-parole Sandra Dion confirme « qu’elle existe ».

Le SPVQ comptabilise les fraudes de tous types et le recel. De 1768 en 2018, ce type d’infraction est passé à 1963 en 2019, puis à 2699 en 2020. « La fraude évolue avec la société, ajoute Mme Dion. Elle se déplace sur internet. Un type de fraude comme celle-ci va être utilisé pour un certain temps, puis elle sera abandonnée pour une autre. »

Mme Dion recommande de toujours faire les transactions en personne, de ne jamais donner de renseignements personnels, de ne pas accepter de chèque et de ne pas céder sous la pression.

