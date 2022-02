Nickel: un bras de fer entre la Ville de Québec et le gouvernement Legault semble inévitable

Alors que les deux parties campent sur leurs positions respectives, un premier bras de fer entre la nouvelle administration Marchand et le gouvernement Legault, au sujet du nickel, paraît désormais inévitable.

«Il est hors de question que dans un enjeu de qualité de l’air, on dise qu’on va analyser une source de contaminant – dans ce cas-ci le nickel – en soit et pour soit sans tenir compte de l’ensemble des éléments», a tonné le maire Marchand, lundi après-midi, en marge d’un point de presse.

Le ministère de l’Environnement veut quintupler les seuils quotidiens de concentration permis de nickel dans l’air ambiant. Sur une période de 24h, la limite passerait ainsi de 14 à 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m3). Une limite annuelle de 20 ng/m3 serait également instaurée.

La semaine dernière, le conseil municipal de Québec a adopté une résolution unanime dans laquelle il s’opposait à cette intention gouvernementale. La municipalité déposera un mémoire d’ici le 20 février, date de la fin des consultations publiques sur cet enjeu.

Taper sur le clou

«Pour nous, notre position est nécessairement appuyée par l’ensemble des données. Il y a un enjeu de qualité de l’air, a ajouté le maire Marchand. Ce problème-là est important. Ce défi-là est important. On doit prendre les mesures rapidement. Notre demande au gouvernement ne change pas. Et on va continuer de taper sur ce même clou-là. Notre position et notre demande restent fermes.»

Plusieurs citoyens et regroupements de la basse-ville de Québec – particulièrement du secteur de Limoilou - se mobilisent contre le projet gouvernemental.

À la défense du règlement

Mardi dernier, au lendemain du vote de la résolution unanime du conseil municipal de Québec, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’était de nouveau porté à la défense du futur règlement. «Les inquiétudes sont beaucoup plus au niveau de la qualité de l’air que de la norme nickel. La nouvelle norme, elle est proposée en vertu de règles scientifiques clairement établies», a-t-il plaidé.

Le ministre a convenu «qu’il y a une volonté économique derrière tout ça», puisque le nickel est une composante clé pour la fabrication de batteries des voitures électriques. Cela dit, «jamais ça ne devait se faire et jamais ça ne se fera au détriment de la santé publique», a juré M. Charette.

