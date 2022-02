Partielle dans Marie-Victorin: le PQ veut des élections «maintenant»

Au coude-à-coude avec la CAQ dans le comté de Marie-Victorin selon un récent sondage Léger, le Parti Québécois réclame le «déconfinement» de la circonscription et le déclenchement immédiat de l’élection partielle.

«C’était surréaliste en fin de semaine de voir tous les candidats, y compris la candidate de la CAQ, faire du porte-à-porte, faire campagne», a affirmé le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon. «Déclenchons là! Le plus tôt est le mieux pour la population de Marie-Victorin qui a le droit d’avoir un député.»

Selon le leader du PQ, l’inaction du gouvernement dans ce dossier n’est pas liée à la pandémie, mais à la partisanerie.

La circonscription de Marie-Victorin, qui est aussi un château fort péquiste, est vacante depuis les élections municipales de novembre dernier. La députée indépendante du secteur, Catherine Fournier, a été élue mairesse de Longueuil et a démissionné de son poste.

Trois mois plus tard, le gouvernement n’a toujours pas déclenché l’élection, même si tous les candidats ont été dévoilés.

«On est en train de tout déconfiner. La partielle dans Marie-Victorin devrait être déclenchée maintenant (...) Évidemment qu’il y a une question de partisaneries», souligne PSPP. «D’ailleurs, on propose de changer la loi électorale afin de donner au Directeur général des élections, et non pas au gouvernement, le pouvoir de déterminer la date des élections partielles sur des critères objectifs et non partisans. Il faut arrêter ce genre de joute partisane.»

Course à deux

Si l'élection avait lieu aujourd’hui dans Marie-Victorin, il est toutefois impossible de déterminer qui sortirait vainqueur au terme de la bataille, selon un sondage Léger commandé par le PQ et dont le Journal a obtenu copie.

Pierre Nantel du Parti Québécois, et Shirley Dorismond de la Coalition Avenir Québec, se retrouvent tous les deux à 33 % dans les intentions de vote.

Ils sont loin devant leurs opposants solidaires et libéraux qui se récoltent 11% des intentions de vote.

«C’est la seule chance qu’ont les électeurs au Québec d’envoyer un message au gouvernement. C’est un moment qui est intéressant», estime Paul St-Pierre Plamondon.

Lutte à deux

Il admet qu’il y aura une chaude lutte cette fois, alors que le PQ a remporté l’élection 11 fois sur 12 depuis la création de cette circonscription. «C’est une élection partielle qui s’annonce serrée et passionnante (...) C’est clair que pour le Parti Québécois, Marie-Victorin est une circonscription très importante.»

Une défaite pourrait à quelques mois des élections générales pourrait faire très mal à la formation souverainiste. «Il y aura un message, peu importe le résultat. Mais en ce moment, ce que l’on sait, c’est qu’il y a une lutte à deux et que le Parti Québécois va tenir tête à la CAQ au cours des prochaines semaines», a-t-il conclu.

À voir aussi