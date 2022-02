Pas de casier pour avoir menacé François Legault

Un Québécois excédé par les mesures sanitaires qui avait violemment menacé de mort le premier ministre du Québec n’aura pas à se soucier de perdre son emploi, puisqu’il s’en est tiré sans casier judiciaire.

« Ses messages [à François Legault] étaient dégradants, indéfendables et haineux, et ce, sans oublier les menaces de mort qui peuvent toujours avoir un effet d’enchaînement », a dit la juge Louise Provost avant de récemment donner une tape sur les doigts de Philippe Charbonneau, au palais de justice de Montréal.

Charbonneau, 31 ans, avait commis son crime en mars 2021. Excédé par les mesures sanitaires, il avait appelé deux fois au bureau de comté du premier ministre pour déverser son fiel.

« On vous souhaite tous la mort [...], ce serait l’fun de vous enligner toute la gang et de vous pendre [...], on va vous [traîner] dans la rue », ne sont que quelques mots qu’il a employés, dans deux messages totalisant 7 minutes de haine et de colère.

L’accusé n’était ni saoul, si sous l’effet de la drogue à ce moment, peut-on lire dans le jugement.

Intégrité professionnelle

La Sûreté du Québec a vite été prévenue et Charbonneau a été arrêté. Il a finalement plaidé coupable de menaces de mort, mais du même coup, il a demandé à éviter un casier judiciaire.

Car, a-t-il plaidé, une condamnation mettrait en péril son emploi de vice-président de SalesFloor, une compagnie informatique.

« Il doit vérifier l’intégrité et le passé des candidats, incluant l’existence d’antécédents judiciaires, a expliqué la juge. Il pourrait donc ‘se trouver en conflit d’intérêts’, sauf si une absolution lui était octroyée. »

Or, comme il dit avoir cheminé, qu’il a rencontré 14 fois une psychologue et qu’il jure être en mesure de mieux contrôler son impulsivité, il fallait lui donner une chance, a estimé la justice.

« [La psychologue] estime qu’il a compris que sa réaction à l’instauration des contraintes sanitaires était totalement hors de proportion », a noté la juge en rappelant que « dans le monde entier, la pandémie s’est révélée néfaste, notamment pour les personnes souffrant de problèmes anxieux ».

Saluant la reprise en main de Charbonneau, elle lui a donc accordé une absolution, conditionnelle à une probation de deux ans, pendant laquelle il ne pourra pas s’approcher du premier ministre.

