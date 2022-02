Plaidoyer pour améliorer les conditions de vie des ainés vulnérables

Pour sortir les aînés les plus vulnérables de la pauvreté, il faudrait un nouveau seuil de revenu viable de 28 000 $, plaide l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitée (AQDR).

L’organisme a réitéré cette revendication dimanche dans un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement Legault.

L’AQDR recommande de hausser d’au moins 10 % le régime de retraite du Québec (RRQ), en assurant une synergie avec les prestations fédérales dans le but de ne pas pénaliser les aînés qui perçoivent la sécurité de la vieillesse (SV) et le supplément de revenu garanti (SRG).

Elle propose également de rendre certains crédits d’impôt remboursables pour les aînés de 65 ans et plus les plus vulnérables.

«En adoptant des mesures dès le prochain budget, le ministère des Finances a l’occasion d’assumer du leadership dans la transition vers une société plus attentive et respectueuse de ses aînés», a indiqué le président de l’AQDR Pierre Lynch.

«Nous croyons fermement que des initiatives financières peuvent contribuer à vaincre l’inertie du système et initier le mouvement vers l’avant», a mentionné M. Lynch.