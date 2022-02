Que faisons-nous pour encourager la persévérance scolaire de nos jeunes?

Depuis le début de la pandémie, l’ensemble de la société est en mode solution. Nous avons établi des priorités afin de pouvoir pallier le plus possible aux effets néfastes immédiats de cette crise sans précédent. Qu’en est-il toutefois des effets à long terme et tout autant pernicieux qui ne sont pas aussi visibles que ceux constatés dans certains secteurs comme la santé et l’économie ?

Alors que se tiennent cette semaine les Journées de la persévérance scolaire, il est primordial de se poser collectivement la question suivante : que faisons-nous concrètement pour encourager la persévérance scolaire de nos jeunes dans le contexte actuel?

Pour le moment, le système est malade, maintenu sous perfusion grâce au dévouement, à la passion et à l’ingéniosité de tout le milieu scolaire.

Les jeunes du primaire et du secondaire ne font pas la grève, ne se révoltent peut-être pas, mais ils vivent également des temps difficiles. En effet, l’accumulation de plusieurs facteurs a pu contribuer, depuis le début de la pandémie, à diminuer le niveau de motivation des jeunes envers l’école et ainsi augmenter le risque de décrochage scolaire : l’isolement, l’impossibilité de voir leurs amis ou de pratiquer leur sport ou leur activité préférée, les cours à distance, l’annulation d’événements scolaires significatifs.

Quitter l’école pour travailler

D’autres facteurs peuvent également expliquer pourquoi certains jeunes sont plus enclins à décrocher. Bien que nous ne connaissions pas les effets exacts de la crise sanitaire sur la persévérance scolaire des jeunes et le décrochage, il est fort possible de penser qu’après les nombreuses difficultés rencontrées à l’école, certains jeunes pourraient être tentés d’abandonner les bancs d’école pour se tourner vers le travail à temps plein.

En effet, le marché du travail peut représenter un attrait important pour plusieurs, notamment dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre où les entreprises augmentent leur offre pour attirer de nouvelles recrues.

Il est primordial de se questionner sur cette réalité, qui pourrait s’avérer préoccupante dans certaines régions du Québec. D’ailleurs, selon un portrait rendu public cette semaine par PRÉCA, la proportion de jeunes du secondaire qui occupaient un emploi pendant l’année scolaire s’élevait à 70,9% dans la région comparativement à 52,6% dans l’ensemble du Québec en 2016-2017. Ces enjeux devraient se situer au cœur des priorités de tous les décideurs, et notamment ceux de Chaudière-Appalaches, alors que la proportion d’élèves à risque de décrochage scolaire dans la région était déjà significativement plus élevée que dans l’ensemble du Québec en 2016-2017 (21,9% vs 17,5%).

Une mission de société

Le décrochage scolaire est un enjeu majeur sur lequel nous devons nous pencher en tant que société. Pour ce faire, des solutions existent et chacun a un rôle à jouer.

Par exemple, les institutions scolaires ont les ressources nécessaires pour offrir les meilleures chances de réussite aux jeunes et les encourager à rester motivés à l’école. Les décideurs ont la responsabilité de soutenir les communautés locales et les organismes terrain qui mettent en œuvre des actions concrètes pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes. De leur côté, les employeurs doivent se montrer responsables et flexibles auprès des jeunes qu’ils embauchent afin de les encourager à prioriser leurs études. Les parents, quant à eux, sont appelés à sensibiliser rapidement leur jeune aux bonnes pratiques de conciliation études-travail.

S’unir pour la persévérance scolaire des jeunes, c’est également travailler pour l’avenir de notre société. Il est grand temps de ne plus uniquement maintenir le bateau à flot, mais bien de bâtir collectivement des bases solides pour nos jeunes afin d’éviter les effets pervers à long terme du décrochage et ainsi contribuer activement à soutenir la réussite éducative et le développement du plein potentiel de tous les jeunes du Québec.

Ariane Cyr, directrice générale Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches