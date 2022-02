Retour à la Berlinale

Le cinéaste québécois Denis Côté a fait son entrée en compétition officielle à la Berlinale en dévoilant lundi, en première mondiale, son nouveau film, Un été comme ça, dans lequel il explore la sexualité au féminin.

Accompagné de plusieurs membres de l’équipe de son film, dont les actrices Larissa Corriveau, Marie-Claude Guérin, Aude Mathieu, Laure Giappiconi et Anne Ratte Polle, Côté a foulé le tapis rouge du festival en début de soirée avant d’assister à la projection, dans le majestueux amphithéâtre Berlinale Palast.

C’est la quatrième fois que le réalisateur de Curling a l’honneur de présenter un film en compétition au Festival de Berlin. Cette relation de fidélité développée au fil des années avec un des plus grands festivals de cinéma au monde lui procure forcément beaucoup de fierté.

« Je vois cela comme un vote de confiance sur ma signature », a confié le cinéaste dans un entretien téléphonique accordé au Journal la veille de son départ pour la capitale allemande, la semaine dernière.

« Ça me dérange un peu quand j’entends des gens dire : “J’imagine que tu vas être à Berlin”, comme si c’était une évidence. La vérité, c’est que je n’ai pas de billet automatique. Rien n’est acquis. Quand on y pense, mes 14 longs métrages ont tous été lancés dans les plus grands festivals du monde. Je ne pense pas qu’on ait vu cela souvent. OK, ça reste des succès de festivals et il n’y a pas des millions de personnes qui les voient. Mais quand même, ça me fait plaisir. »

Sexe sans tabou

Photo AFP

Un été comme ça met en scène trois jeunes femmes (campées par Larissa Corriveau, Aude Mathieu et Laure Giappiconi) qui se rendent dans une maison de repos pendant 26 jours afin d’explorer leurs malaises sexuels. Sur place, elles seront prises en charge par une thérapeute allemande (Anne Ratte Polle) et un travailleur social (Samir Guesmi).

Denis Côté explique que l’idée de départ du film a surgi lors d’une discussion entre amis, il y a quelques années, au sujet de l’absence de nudité décomplexée et de sexualité explicite dans le cinéma québécois des 25 dernières années.

« Je me suis demandé pourquoi il y a très peu de films qui abordent la question du sexe frontalement dans notre cinéma, se souvient le cinéaste. Est-ce que c’est parce qu’on est pudique ? Ou est-ce parce qu’on s’autocensure ? Je me suis fait prendre à cette idée de départ qui est un peu provocante. Mais comme on est en 2022, que je suis un homme blanc de 48 ans, on m’a laissé entendre que je n’avais pas le droit de faire ça. »

Selon lui, le projet a quelque peu changé d’orientation à la lecture d’un livre sur l’histoire de la nymphomanie à travers les âges : « Cela m’a permis de plonger un peu plus dans la psychologie de personnages féminins complexes, souligne le cinéaste. En cours de route, j’ai donc perdu mon intérêt dans le sexe et la nudité pour faire quelque chose de plus sérieux et responsable. Quand c’est le temps d’être cru, le film est cru. Mais il y a aussi une forme de douceur et de tendresse. On ne voulait pas érotiser les scènes de nudité. C’est bienveillant et respectueux. »