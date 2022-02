Se battre pour éviter d’être menacé par la crise

Deux ans de pandémie, trois temps d’arrêt, et maintenant, la reprise. Les gyms ont eu la vie dure avec la COVID-19. Pour Pierre Audet, président d’Olympe, pionnière de la santé et du mieux-être en entreprise au Québec, ce 14 février marque l’espoir d’une lente reprise. Il y a de bonnes habitudes qui se sont effritées avec les confinements.

« En télétravail, les gens bougent moins. Aussi, certains ont besoin de monde autour d’eux pour avoir la motivation », remarque-t-il.

Or, le télétravail va continuer pour plusieurs, même quand toutes les mesures sanitaires seront levées. Le monde d’Olympe et de la santé en entreprise a été transformé durablement par la pandémie.

Pierre Audet a défini son offre dans les années 1980 en prenant conscience des maux de dos et de la tendance à l’embonpoint des travailleurs forestiers, désormais aidés par des machines. À l’époque, l’ancien prof d’éducation physique était perçu comme un original, mais il a trouvé les arguments pour convaincre des employeurs d’investir dans des gyms pour entreprises.

Depuis, Olympe a vendu des services en santé et mieux-être dans presque toutes les grandes compagnies de la province.

Innover et traverser la crise

Puis, avant la pandémie, avec la pénurie de main-d’œuvre, même les PME se sont converties pour offrir un meilleur environnement de travail. Et aussi parce que, de plus en plus, on a compris l’impact de la santé sur la productivité.

Quand l’économie s’est arrêtée en mars 2020, plusieurs gestionnaires ont été sensibles à la nécessité de soutenir la santé physique et mentale de leurs employés. Olympe devait trouver le moyen d’offrir en virtuel ce que ses kinésithérapeutes, nutritionnistes et autres professionnels proposaient jusque-là en présence, dans les entreprises. Il en allait de leur propre bien-être, comme de celui des clients.

« Ce qu’on prêche, il fallait l’appliquer pour nous-mêmes », confie Pierre Audet qui, pour sa propre santé mentale et sa propre capacité à continuer, allait au bureau toutes ses journées de travail. La soixantaine entamée, il aurait bien pu prendre sa retraite et faire du ski au lieu de se battre pour innover et traverser la crise.

« Je n’aurais pas voulu finir en queue de poisson. J’ai une belle relève, des jeunes dans la trentaine, et je veux leur laisser une entreprise en santé financière. J’aurais pu fermer la porte, mais cette organisation peut aller plus loin avec ces jeunes qui ont tant de compétences, » souligne celui qui a confié la direction générale à son fils.

Esprit d’équipe en ligne

La pandémie l’a fait réfléchir à la manière d’effectuer une transition intelligente et elle a poussé l’entreprise vers le futur plus rapidement. Il ne suffisait pas d’enregistrer des ateliers de nutrition et des cours de yoga et de CrossFit pour diffusion web, mais de recréer l’esprit d’équipe en ligne pour faire bouger les gens. La plateforme qu’Olympe a mise au point permet à des groupes de collègues de participer à des cours en direct et d’interagir, ou de les reprendre, en différé. Utile, en temps de pandémie, tout comme dans le monde du travail hybride qui se dessine. C’est aussi le chemin de l’exportation qui s’ouvre pour l’entreprise de Saguenay.

Maintenant, il faudra rester vigilants avec la santé mentale. Les signes de dépression sont plus facilement perçus quand on se voit au bureau. Mais derrière un écran, ça se dissimule si facilement... Et ce n’est pas tout le monde qui appelle à l’aide quand rien ne va plus.

Olympe

Fondateur : Pierre Audet

Pierre Audet Employés : 75

75 Lieu du siège social : Saguenay

Saguenay Secteur d’activité : Santé

: Santé Année de fondation : 1984

