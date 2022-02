Serge Postigo revient sur les allégations de plagiat visant Gad Elmaleh

L'acteur Serge Postigo est revenu, lundi, sur les allégations de plagiat visant l'humoriste Gad Elmaleh, qu'il connaît bien pour avoir signé la mise en scène de son nouveau spectacle.

Cible d'allégations de plagiat en 2019, l'humoriste français a décidé d'aborder de front la controverse dans sa plus récente offrande sur scène.

«Il ne pouvait pas ne pas en parler et en même temps, il fallait [donné au sujet] l’importance que ça avait réellement», a indiqué Serge Postigo en entrevue avec Sophie Durocher à QUB Radio.

L'acteur et metteur en scène, présentement sur scène à Paris, a précisé que l’humoriste réputé en France ne s’est jamais caché s’être inspiré de collègue et amis du milieu. «En plus, les allégations portent sur une minute et demie ou deux, en tout et partout, sur 25 ans de carrière. C’est là ou il faut relativiser», a-t-il expliqué.

Alors que près de 300 000 billets du spectacle de Gad Elmaleh ont été vendus, il faut croire que cette histoire n’intéresse pas le public plus qu’il ne le faut, estime Serge Postigo. «Les gens ont bien compris tout ce que Gad a dit. À savoir que ce n’était pas du tout le but de voler des jokes aux autres», croit-il. Il compare d’ailleurs la situation à celle des chanteurs québécois des années 50 qui s’empressaient de traduire les succès de la musique américaine.

