Soyez votre propre Valentin et aimez donc votre corps!

En cette journée de la Saint-Valentin, je voudrais attirer votre attention sur : l’amour de son corps. Sujet délicat! « Être son propre valentin » ...

De quoi je me mêle, me direz-vous? Je vous explique.

En psychologie, on explique l’amour de soi comme étant un ensemble d’attitudes :

se reconnaître une certaine valeur;

se ménager;

protéger son territoire intime, sa santé physique et psychique;

connaître ses intérêts réels.

L’absence d’amour de soi amène souvent des comportements et/ou commentaires auto agressifs, évidents ou cachés. Sur le plan physique, on a tendance à se négliger, à accorder peu ou pas soin de son apparence.

Je ne crois pas que l’amour de son corps doive passer par ses papilles gustatives. Par exemple, je vais me gâter...avec...

«Il faut s’aimer afin de pouvoir aimer les autres et non envier ou aduler les autres» et en rester là. Certaines personnes peuvent nous inspirer et c’est très bien. S’aimer ne signifie pas être égoïste ou égocentrique et pas plus se considérer parfait... Au-delà de ceci, je veux attirer votre attention sur l’amour de son corps.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

L’amour de soi :

Aimer prendre soin de soi, de son corps et de son esprit;

Aimer ce que l’on est;

Aimer ce que l’on a accompli;

Aimer ce que l’on sait;

Aimer se respecter et se faire respecter (pour ça, il faut s’aimer).

On peut changer la couleur de ses cheveux, mais on ne peut pas changer la largeur de son bassin (son ossature).

Confiance en soi

La confiance en soi donne la force de faire, d’agir. L’estime de soi, elle, appartient au domaine de « l’être ». Quand notre regard sur nous-même est dénué d’amour, le manque d’estime de soi prend toute la place. On va alors douter de soi, de ses capacités et de son droit à s’affirmer et à être heureux.

Aimer son corps ne veut pas nécessairement dire que l’on doive le sculpter pour l’apparence (à moins que ce soit réellement votre objectif). Aimer son corps c’est plutôt prendre soin de cette machine extraordinaire afin qu’elle puisse bien fonctionner et nous permettre d’accomplir une multitude de choses qui vont nous rendre heureux et qui vont rendre heureux les gens qu’on aime et qui nous aiment.

Prenez soin de ce corps !

Joyeuse Saint-Valentin !

Photo courtoisie

Denis Jolicoeur, M.Sc. Kinésiologue accrédité FKQ, ACK