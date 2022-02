Troisième lien: Lehouillier rassuré par le premier ministre

Le maire de Lévis dit avoir été rassuré, il y a quelques jours, par le cabinet du premier ministre et le ministère des Transports qui planchent sur une version «ajustée» du troisième lien, laquelle pourrait voir le jour en sept ans au lieu de dix, a-t-il avancé.

Loin d’être inquiet par rapport aux plus récents rebondissements, Gilles Lehouillier a réitéré sa pleine confiance envers le gouvernement Legault pour mener de front le projet de tunnel Québec-Lévis.

«Ce sont de gros projets et ces projets-là évoluent dans le temps et c’est normal», a-t-il lancé lors d’une mêlée de presse virtuelle, lundi. «Il faut y aller étape par étape. Une chose est sûre, on m’a confirmé vendredi dernier l’intention ferme du gouvernement d’aller de l’avant avec la réalisation du projet. Ça, pour moi, c’est important.»

Selon ce que nous rapportions vendredi, le gouvernement caquiste veut également revoir les échéanciers pour réaliser le projet plus rapidement.

«Il faut y voir là une volonté affirmée du gouvernement de trouver la meilleure solution au plus bas prix possible avec une technique éprouvée qui va permettre même, selon ce qu’on nous dit (...) de réduire les échéanciers au niveau de la production. Donc, plutôt que d’y aller sur une dizaine d’années, on aimerait bien ça être capable de réduire ces délais-là aux alentours de 7 ans environ», a-t-il exprimé.

Un projet moins cher?

Le maire de Lévis se réjouit par ailleurs que les coûts de 6 à 10 milliards $ - évoqués depuis un bon moment – soient potentiellement revus à la baisse.

«Comme le gouvernement, on est sensibles à tout ça. Moi, les infos que j’ai depuis vendredi, c’est à l’effet qu’on cherche à diminuer les coûts effectivement et les délais de production pour avoir un projet viable et acceptable. Si on peut trouver des solutions qui permettent de réduire les coûts, tant mieux.»

«Nous, on est convaincus que le gouvernement va aller de l’avant. Maintenant, comment le projet va se réaliser ? Est-ce ça va être un ou deux tubes ? Est-ce qu’il va y avoir une voie d’un bord, une voie dans l’autre sens qu’on va pouvoir modifier selon les heures de pointe? Je n’en sais rien. Mais une chose est sûre : le gouvernement va chercher par tous les moyens de réduire l’impact du tunnel le plus possible», a-t-il assuré.

